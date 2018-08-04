Американським джинсам пообіцяли остаточне вимирання через ЄС

Зроблені у США джинси потерпають через торгівельні чвари між США та ЄС. Європа і раніше була складним ринком для американських брендів, тому що захищала свій одяг та текстильну промисловість – ЄС мав 12 відсотків мита на джинси. Тепер, із додатковим тарифом, імпортери повинні сплачувати 37 відсотків мита, повідомляє видання Bloomberg.

Це останній удар по промисловості, від колишньої потужності якої вже і так залишилася сама тінь - кажуть у виданні.

Минулого року закрили два з найбільших джинсових заводів, які довго трималися, в тому числі найбільший Cone Denim у Ґрінсборо, штат Північна Кароліна. Це підприємство, як стверджують багато фірм, було останнім, яке виробляло джинсову тканину високого класу в США. Збільшення мінімальної заробітної плати в Каліфорнії також змусило кілька заводів із пошиття одягу в Лос-Анджелесі закритися або переїхати до Мексики.

На додаток до цього, укладання угод про вільну торгівлю штовхало виробників блакитних джинсів за кордон упродовж двох десятиліть. Найважливіші бренди, такі як Levi Strauss & Co., вже значною мірою здалися, перевівши практично всю свою продукцію до Азії чи Мексики. Залишається в основному малий бізнес, що виживає шляхом продажу на преміальному кінці ринку з джинсами вартістю 200 доларів або більше за пару.

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