Через "Джавеліни" Україна припинила співпрацю зі слідством Мюллера у США - NYT

В Сполучених Штатах, Пола Манафорта переслідують за звинуваченнями у відмиванні грошей та фінансовому шахрайстві, після тогою, як він десять років працював на користь проросійської політичної партії в Україні, пише The New York Times.

Однак в Україні, де посадовці намагаються не образити президента Трампа, це не так. Тут, генеральний прокурор фактично заморозив чотири справи, де фігурує Манафорт, колишній очільник кампанії Трампа.

Справи є надто чутливими для уряду, який розраховує на фінансову та військову допомогу США і добре знає, що Трамп негативно ставиться до розслідування, яке проводить спеціальний прокурор Роберт Мюллер в справі можливої змови між його передвиборчою кампанією та Росією, повідомляють деякі парламентарі.

Рішення припинити розслідування, що проводить антикорупційна прокуратура, було прийнято у важливий момент, коли адміністрація Трампа остаточно ухвалювала рішення про постачання протитанкової зброї «Джавелін» до України.

Володимир Ар’єв з БПП з готовністю визнав, що Київ має намір заморозити співпрацю з американськими слідчими.

«Усіма силами ми намагатимемось не дратувати американських посадовців, - сказав Ар’єв в інтерв’ю, - ми не мусимо псувати стосунки з адміністрацією».

Українські слідчі відслідковували гроші, сплачені Манафорту та правовій фірмі з Нью-Йорка Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom політиками партії Януковича, який через протести втік з країни в 2014 році. Манафорт тривалий час був радником Януковича, який працював з ним над покращенням його іміджу на Заході, що допомогло йому здобути президентство в 2010 році.

Ми не маємо повноважень на продовження нашого слідства

Новий уряд призначив спеціального прокурора для розслідування корупції колишньої адміністрації. На кінець минулого року, Сергій Горбатюк відкрив 3 000 справ, включаючи чотири, пов’язані з паном Манафортом і його консультуванням колишнього президента та його політичної партії.

Вказівка, видана в квітні виокремила ці чотири справи. Їх не закрили, вказує у заяві Генпрокуратура, однак, вказівка на дозволяє Горбатюку вимагати доказів, чи допитувати свідків.

«Ми не маємо повноважень на продовження нашого слідства», - заявив Горбатюк в інтерв’ю.

Один із запитів стосувався можливого відмивання коштів на суму 750 000 доларів США - виплаті Манафорту від української компанії-оболонки. Ця виплата була частиною багатомільйонних доларових переказів Манафорту від українських політиків, на яких базувались звинувачення, висунуті Мюллером в федеральному суді в Вашингтоні та Вірджинії. Перед замороженням справи, прокурори вилучили документи про це від українських банків.

Колишній голова парламентського комітету з міжнародних відносин Віталій Калюжний підписав 9 з 22 записів з виплат Манафорту в таємному журналі політичних виплат, опублікованому після революції 2014 року. Згідно з журналом, Манафорту виплатили 12,5 млн доларів.

Ще дві справи стосуються Skadden Arps, яка написала звіт за участі Манафорта, де відбілювався політичний арешт та ув’язнення основного суперника Януковича – Юлії Тимошенко.

Давід Сакварелідзе, колишній заступник генерального прокурора, не вважає, що прокуратура координувала рішення призупинити слідство в Україні з будь-ким у США, або що була домовленість про продав ракет за це.

Українські політики, зазначив він, самі дійшли висновку, що будь-яка допомога в переслідуванні Манафорта зменшить підтримку Трампа.

«Уявіть лише, - говорить Сакварелідзе, - що Трамп напише у Twitter: «Сполучені Штати не будуть підтримувати корумпованих пострадянських лідерів, включно і в Україні». Це буде кінець».

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