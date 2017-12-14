Критика Заходу на адресу Путіна зміцнює його імідж у Росії - WSJ

Cанкції – це просто подарунок Путіну від Заходу

Для російського президента Володимира Путіна те, що на Заході його змальовують як супер-лиходія сприяє формуванню його іміджу вдома.

Про це пише журналіст Нейтан Годж на сторінках видання The Wall Street Journal.

Минулого тижня за день до того, як Путін оголосив, що змагатиметься за переобрання на посаду президента Росії, Міжнародний олімпійський комітет заборонив російським атлетам виступати під прапором Батьківщини на Зимових Олімпійських іграх у Південній Кореї, вказуючи на докази організованої державою кампанії допінгу, яка сягала найвищих ешелонів уряду. Проти лояльних Путіну олігархів, щодо яких вже було запроваджено міжнародні санкції після анексії Криму і надання допомоги етнічним росіянам здобути контроль над частинами України, у серпні введено новий раунд санкцій. Ті заходи мають на меті покарати Росію за ймовірне втручання у хід американських виборів у 2016 році, відповідальність за яке розвідка США покладає безпосередньо на кремлівського лідера.

Такі негативні заголовки навряд чи шкодять Путіну - кажуть російські політичні оглядачі. Навпаки, вони створюють образ, який тільки зміцнює позицію президента Росії.

«Це просто подарунок Путіну», - каже професор Московського Державного інституту міжнародних відносин Андранік Міграньян. «Це викликає враження у більшості населення, що Росія немов фортеця в облозі, і нам необхідно згуртуватися навколо нашого лідера».

Годж уважає, що це імідж, на якому Путін гратиме, виступаючи на щорічній прес-конференції, оскільки у нього справді немає на що вказати стосовно економічних успіхів Росії. Цей традиційний телевізійний марафон запитань і відповідей має особливе значення цього року, беручи до увагу рішення Путіна продовжити свій 17-річний термін при владі на ще 6 років участю у президентських виборах у березні.

Путін «придбав ауру компетентності та могутності», частково, завдяки його поверненню останніми роками на світову арену. Під час нещодавнього візиту на Близький Схід він оголосив російську військову інтервенцію на боці сирійського президента Башара Асада – успішною. Російський президент, якого світові лідери ігнорували через анексію Криму, знову з’являється на міжнародних самітах. У листопаді, за лаштунками конференції АТЕС, він провів кілька бесід з президентом Трампом, який пізніше сказав, що Путін був «дуже ображений» звинуваченнями у втручанні у вибори США.

Проте російські спостерігачі кажуть, що такі звинувачення допомогли створити враження серед російських громадян, що їхній президент є політичний майстр, а це фактор який, стверджують вони, підніс президентський імідж Путіна настільки, скільки піднесла його й агресивна зовнішня політика.

Після того, як розвідка США у січні прийшла до висновку, що Путін віддав наказ про розгорнення кампанії з метою вплинути на результат минулорічних американських виборів, Кремль заперечив будь-яку спробу втручання. Проте, з точки зору Москви, сама підозра, що Путіну і його легіону хакерів вдалося втрутитися в американські вибори ідеально входить в змальовану президентом картину державної сили, - вважають члени російської ліберальної опозиції.

«Це один із козирів, який використовує Кремль у намаганнях представити себе як все-могутня, все-важлива влада», - каже білоруський політичний консультант Віталій Шкляров. «По друге, вони мають образ конкретного ворога, і це допомагає об’єднати народ навколо Путіна».

Такий іноземний суперник, зокрема, важливий для передвиборчої кампанії Путіна. Загально вважається, що кремлівський лідер буде переобраний у березні, проте перспектива на внутрішньому фронті не є позитивною.

Росія виходить лише запинаючись з рецесії, спричиненої західними санкціями і падінням цін на нафту. Російський рубль втратив приблизно половину своєї вартості щодо долара з 2014 року. За прогнозами, у довгостроковій перспективі Росії загрожує скорочення кількості населення.

Ці негативи не зовсім оминають Путіна. Згідно з результатами нещодавнього опитування, 55% респондентів уважають президента повністю відповідальним за проблеми, перед якими стоїть Росії. У січні 2016 року, таку думку поділяло 43% опитаних.

Отож, на думку Нейтана Годжа, Володимир Путін представить себе російському народу як людина, що управляє країною, яку атакують.

Звинувачення Заходу і те, що його навіть там бояться, навряд чи шкодять йому.

«Тиск із зовні зміцнює позицію Путіна серед як російської еліти, так і самого населення», - каже російський політичний аналітик Євген Мінченко. «Цей біль, що народ відчуває з приводу неучасті російської команди в Олімпіаді, саме об’єднує всіх навколо Путіна».

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