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Україна

США домовились з союзниками по НАТО про протидію російській дезінформації та кібератакам

Державний секретар США Рекс Тіллерсон та голови урядів Балтійських країн домовились про поглиблення співпраці з метою протидії дезінформації та кібератакам з боку Росії. Про це йдеться у заяві прес-служби Державного департаменту США.

"У понеділок відбулась продуктивна дискусія за участі державного секретаря Тіллерсона та колег з Естонії, Латвії та Литви. Чотири союзники по НАТО домовились поглиблювати співпрацю націлену на протидію дезінформації та кібератакам з боку Росії. Вони обговорили стратегії відповіді на загрозу європейській безпеці з боку Росії та її неповагу до суверенітету та територіальної цілісності сусідів. Вони також здійснили приготування до Балтійському саміту, який президент США Дональд Трамп прийме у квітні, а також липневого саміту НАТО", - йдеться у заяві.

Раніше міністри закордонних справ Литви, Латвії та Естонії заявили у США, що проблеми безпеки стають все більш взаємопов'язаними

Міністри закордонних справ країн Балтії також закликали західних лідерів дати більш комплексну відповідь на російські погрози. Дипломати з Естонії, Латвії та Литви виступили з рішучим посланням на зустрічі з високопоставленими офіційними особами в місті, охопленому внутрішніми політичними конфліктами і побоюваннями з приводу інтриг Кремля.

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