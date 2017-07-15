Президент США Дональд Трамп заявив у суботу, що вашингтонський адвокат Тай Кобб працюватиме як спеціальний радник, і джерела, знайомі з Коббом, заявили, що Кобб займатиметься відповіддю Білого дому на розслідування, пов’язані з Росією.

Очікується, що Кобб, партнер юридичної компанії Hogan Lovells у Вашингтоні, буде посередником між Білим домом та Конгресом, а також зовнішніми адвокатами, поки тривають розслідування зв’язків виборчої кампанії Трампа з Росією.

Федеральний спеціальний радник та кілька комісій Конгресу розслідують звинувачення американських розвідувальних агенцій, за якими Росія втручалася в президентські вибори в США у 2016 році, та потенційні зв’язки між російськими чиновниками та кампанією Трампа.

Москва заперечує будь-які втручання, і президент заперечує будь-яку змову.

Останньою людиною, яка займала подібну посаду до Кобба, був юрист Еммет Флад, який працював в адміністрації Джорджа Буша, щоб відповідати на запити Конгресу.

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