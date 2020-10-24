За підтримки США, Ізраїль і Судан нормалізують відносини - це називають перемогою Трампа

Ізраїль і Судан погодилися зробити кроки по нормалізації двосторонніх відносин. Це рішення було прийнято за допомогою США. У разі успіху, Судан стане третьою арабською державою, яка нормалізує відносини з Ізраїлем в останні два місяці - раніше це зробили ОАЕ і Бахрейн.

Президент США Дональд Трамп провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу і прем'єр-міністром Судану Абдалою Хамдоком.

Як повідомляє інформаційна агенція Reuters, міністр закордонних справ Судану заявив у п'ятницю, що угода щодо нормалізації відносин із Ізраїлем має бути схвалена законодавчою радою, яка ще не сформована.

"Угода з приводу нормалізації з Ізраїлем буде вирішена після завершення конституційних інституцій через формування законодавчої ради", - заявив Омар Ґамарелдін на державному телебаченні.

Раніше США оголосили, що Судан буде видалений зі списку держав-спонсорів тероризму.

Угоду між Суданом та Ізраїлем привітав президент Єгипту аль-Сісі.

Президент Трамп заявив журналістам, що ще не менше п'яти держав планують нормалізувати відносини з Ізраїлем.

Американський експерт-міжнародник Ян Бреммер відніс нормалізацію відносин між Ізраїлем та ОАЕ, Бахрейном та Суданом до найбільших здобутків Трампа у сфері закордонної політики.

Угоду привітали у Республіканській партії США, і використали її у передвиборчій кампанії, протиставивши досягнення адміністрації Трампа буцімто безуспішньому спадку його попередників-демократів та нинішнього конкурента на виборах президента США, Джо Байдена.

"Чергова мирна угода - чудові новини, що Судан планує нормалізувати відносини із Ізраїлем. Всього за один президентський термін президент Трампа зробив більше для досягнення миру на Близькому Сході ніж 47 років закордонної політики Джо Байдена. Байден - це самі розмови і жодних дій", - твітує лідер республіканської меншості у Палаті представників Конгресу США Кевін Маккарті.

Раніше Джо Байден критикував близькосхідний мирний план Трампа у вимірі відносин Ізраїлю із палестинцями.

За даними опитувань, Джо Байден випереджає Трампа перед виборами президента США, які відбудуться 3-го листопада.

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