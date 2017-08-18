Трамп підвищив рівень кіберкомандування США: це сигнал союзникам та супротивникам

Нове Об'єднане бойове командування "посилить операції США у кіберпросторі та примножить можливості покращити оборону країни"

Президент США Дональд Трамп доручив підвищити статус кіберкомандування США до рівня Об'єднаного бойового командування з фокусом на операціях у кіберпросторі. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті Білого дому.

Статус Об'єднаного бойового командування у командних структурах Міноборони США означає, що дане командування складається із сил щонайменше двох родів військ і має широку та тривалу місію. Такі командування створюються для забезпечення ефективного бойвого командування військовими силами, незалежну від роду військ у мирний та військовий час.

Заява на сайті Білого дому вказує, що нове Об'єднане бойове командування "посилить операції США у кіберпросторі та примножить можливості покращити оборону країни".

"Підвищення статусу Об'єднаного кіберкомандування США демонструє зростання нашої рішучості щодо загроз у кіберпросторі та допоможе надати гарантії нашим союзникам та партнерам, а також стримає наших супротивників", - йдеться у заяві.

Білий дім також звернув увагу на те, що зміна статусу стане гарантією того, що "критично важливі операції у кіберпросторі будуть отримувати адекватне фінансування".

"Об'єднане кіберкомандування буде відповідати на виклики у кіберпросторі у координації із союзниками, які поділяють наші погляди, та партнерами у час, коли ми намагаємося негайно відповідати на зростаючі загрози безпеці у кіберпросторі, а також на нагоди на глобальному рівні", - йдеться у заяві.

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