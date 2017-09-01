Президент Трамп пожертвує мільйон доларів з власних коштів для подолання наслідків «Гарві»

Дональд Трамп поки що не вирішив, на рахунок якої організації він переведе ці гроші





Президент США Дональд Трамп пообіцяв пожертвувати 1 мільйон доларів з власних коштів для подолання наслідків урагану «Гарві».

Про це в ході брифінгу для преси в четвер повідомила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс.



За її словами, президент поки що не вирішив, на рахунок якої організації він переведе гроші. Прес-секретар заявила, що Трамп настійно просив її дізнатися у журналістів під час прес-конференції, яким організаціям найбільше необхідна допомога, оскільки вони висвітлювали діяльність різних груп і їх зусилля з надання допомоги.



«Як я вже сказала, він пообіцяє, ймовірно, мільйон доларів зі своїх особистих грошей, щоб допомогти людям з Техасу і Луїзіани», - зазначила Сандерс.



У четвер на брифінгу для преси в Білому домі з низкою заяв про те, як влада США справляються з подоланням наслідків урагану, виступив і радник президента з внутрішньої безпеки США Том Боссерт.

За останніми даними, від урагану «Гарві» постраждали близько 100 тисяч будинків, розповів журналістам Боссерт. За його словами, в самий найближчий час адміністрація Дональда Трампа направить до Конгресу США запит на виділення додаткових коштів для подолання наслідків урагану.



Віце-президент США Майкл Пенс, який перебував у місті Корпус-Крісті, штат Техас, заявив, що президент Трамп відвідає в суботу місто Г'юстон, яке серйозно постраждало в результаті повеней, викликаних ураганом «Гарві».

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