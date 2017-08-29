Президент і перша леді прибули в уражений спустошливим ураганом Техас

Раніше Дональд Трамп закликав Конгрес не зволікати з виділенням фінансової допомоги постраждалим районам штату



Президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія прибули в Корпус-Крісті, штат Техас. Президент хоче на місці з'ясувати, що робиться для порятунку людей і ліквідації наслідків урагану «Гарві».



Корпус-Крісті - місто, яке постраждало від першого удару урагану «Гарві» минулої п'ятниці. Побувавши в Корпус-Крісті, президент і перша леді поїдуть до адміністративного центру Техасу - Остіна, де місцева влада поінформує главу Білого дому про проведені аварійно-рятувальні роботи.





На даний момент немає інформації, що президент може також відвідати Г'юстон, четверте місто за кількістю населення в США, де сталася катастрофічна повінь і, де триває евакуація багатьох тисяч людей, чиї будинки опинилися під водою. Очікується, що число евакуйованих мешканців Г'юстона досягне 30 тисяч.



У понеділок Трамп заявив, що мешканці Техасу і Луїзіани, постраждалі від урагану і повені, мають право розраховувати на «дуже швидкі дії» Конгресу США при виділенні фінансової допомоги на ліквідацію наслідків стихії і відновлення інфраструктури.





«У вас буде те, що вам потрібно, і це буде швидко», - вже сказав президент, звертаючись до мешканців постраждалих районів.



Він пообіцяв, що федеральний уряд буде присутній в постраждалих районах, щоб допомогти їм на «довгому і важкому шляху до відновлення».



Трамп уже оголосив 18 округів в Техасі та Луїзіані зоною лиха, що дозволило їм отримати федеральну допомогу.

За словами президента Трампа, зараз в аварійно-рятувальних операціях в Техасі задіяні 8 тисяч співробітників федеральних служб, в тому числі - працівники Федерального агентства з управління в надзвичайних ситуаціях (FEMA).



За попередніми оцінками, загальний збиток від урагану «Гарві» складе кілька десятків мільярдів доларів.

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