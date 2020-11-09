Президент Дональд Трамп звільнив главу Пентагону й призначив нового в. о. міністра оборони

Президент США Дональд Трамп повідомив у Twitter, що звільнив міністра оборони Марка Еспера й призначив виконувати обов’язки міністра Крістофера Міллера.

"Я радий повідомити, що Крістофер К. Міллер, високоповажний директор Національного центру боротьби з тероризмом (одноголосно затверджений Сенатом), буде відтепер виконувачем обов'язків міністра оборони. Кріс виконає чудову роботу! Марка Еспера звільнено. Я хочу подякувати йому за роботу", - написав Трамп.

Як повідомляє CNBC, Еспер написав заяву про відставку, готуючись залишити посаду глави Пентагону за тим, як із програшем на виборах президента Трампа у відставку йде уся його адміністрація.

ЗМІ згадують про розбіжності в позиціях Еспера та Трампа. Так, в червні, на тлі заяв президента про можливість залучення військових для наведення ладу в містах у випадку насильницьких дій під час протестів, Еспер повідомив репортерам, що не підтримує використання "Закону про повстання" 1807 року.

Також у Трампа й Еспера розходились позиції із низки інших питань, зокрема, у зменшенні присутності американських сил на військових базах США в Афганістані, Німеччині та Південній Кореї, а також використанні символіки конфедератів в армії, пише USA Today.

Крім того, додає USA Today, влітку джерела в Пентагоні повідомли пресі, що Еспер затвердив підвищення підполковника Сухопутних військ США українського походження Александра Віндмана. Еспер затвердив список на підвищення із іменем Віндмана й відправив його до Білого дому, однак сам підполковник покинув службу через кілька днів потому. Віндман був провідним свідком у процесі щодо імпічменту президента США Дональда Трампа.

Еспер служив в армії з 1986 по 2007 роки, брав участь у Війні в Перській затоці.

Стівен Міллер, як повідомляє Fox News, очолив урядовий Національний Антитерористичний Центр, у серпні, у 2018-2019 був спеціальним помічником президента із боротьби проти тероризму й національних загроз у Національній раді з безпеки Білого дому, служив в армії з 1983 по 2014, зокрема, брав участь у місіях в Афганістані та Іраку.

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