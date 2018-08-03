Трамп назвав зустріч із Путіним "відмінною"

Президент США розхвалив свою нещодавню зустріч з російським лідером Володимиром Путіним та розкритикував розслідування спеціального прокурора Мюллера щодо втручання Росії у політичні процеси у США. Відповідні заяви прозвучали під час виступу Трампа на політичному заході у Пенсильванії. За кілька годин перед цим, голови органів безпеки різко засудили російські спроби вплинути на американські вибори.

У промові Трамп не згадав звинувачення щодо Росії у втручанні в вибори та спробах підірвати американську демократію.

"У Гельсінкі в мене вийшла відмінна зустріч із Путіним, - заявив Трамп. – Ми все обговорили… Ми дуже добре порозумілись. До речі, це добре, а не погано. А тепер нам заважає ця фальшива історія про Росію – це фальшивка, зрозуміло?".

Раніше в четвер члени команди Трампа з національної безпеки під час брифінгу попередили, що Росія продовжує спроби втручатись в політичну систему США, та сказали, що Трамп доручив їм зробити боротьбу із втручанням у вибори пріоритетним напрямом роботи.

У Гельсінкі в мене вийшла відмінна зустріч із Путіним, - заявив Трамп. – Ми все обговорили… Ми дуже добре порозумілись. До речі, це добре, а не погано. А тепер нам заважає ця фальшива історія про Росію – це фальшивка, зрозуміло? - говорить президент США​

"Ми продовжуємо спостерігати за масштабною інформаційною кампанією Росії, спрямованою на послаблення та розкол США", - заявив директор Національної розвідки Ден Коутс.

Водночас, Трамп заявив, що "фальшива історія" заважає йому реалізовувати свій підхід до Росії та розкритикував медіа за їх негативне висвітлення зустрічі із Путіним.

Нагадаємо, що вчора директор Національної розвідки США Ден Коутс заявив, що Росія намагається вплинути на хід виборів до Конгресу США та на президентські вибори 2020 року.

"Американська розвідка і надалі занепокоєна загрозами майбутнім виборам США, як проміжним виборам, так і президентським виборам 2020 року", - заявив Коутс під час брифінгу у Білому домі.

Нелегальна діяльність включає кримінальні спроби вплинути на процес голосування або кампанію із незаконного фінансування, кібератаки проти інфраструктури голосування разом із іншими комп'ютерними втручаннями, спрямованими проти політиків, - заявили американські посадовці на брифінгу.

"З урахуванням російського втручання у проміжні вибори, ми і далі бачимо "всепроникаючі" зусилля Росії з послаблення та розколу США", - додав Коутс.

Директор ФБР Крістофер Рей розповів під час брифінгу, що ФБР відкрило розслідування про втручання в американські вибори.

"Ми також знаємо, що Росія намагалась зламати інформацію про кандидатів на виборах та урядових посадовців, і вкрасти цю інформацію", - розповідає Коутс.

Також Коутс заявив, що Росія не єдина країна, яка намагається вплинути на американські вибори.

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