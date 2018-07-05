Росія продовжить забивати голи і після Чемпіонату світу – Foreign Policy

Російський президент Путін присвятив роки організації Зимових олімпійських ігор в Сочі і досягненню результатів на цих іграх. Ці ігри стали найбільш дорогими в історії через корупцію і бажання Путіна вразити світ. Про це пише Деніел Беєр, колишній високопосадовець Держдепу в статті для Foreign Policy.

Росія витратила 51 мільярд доларів, переваживши навіть бюджет китайських літніх Олімпійських ігор 2008 року.

Практично одразу після церемонії закриття ігор, Путін проводив зустрічі з ключовими особами в Кремлі, а через чотири дні він надіслав «зелених чоловічків» - російські спецслужби без форми – до Криму.

Це стало першою масштабною військовою операцією російського вторгнення до України, яке все ще триває, наголошує Беєр.

Цьогорічний Чемпіонат світу – ще один марнославний проект Путіна. Одразу після цього Путін планує зустріч з президентом США і Беєр наголошує, що Путін може використати цю нагоду для поширення свого впливу.

Серед питань, які задає Беєр стосовно майбутніх дій Путіна є наступні: Чи він наростить війну в Сирії? Чи намагатиметься він завершити операцію в Україні, надіславши більше солдат та поставок через кордон? Чи він посилить роботу в серці Європи, з його партнерами в правлячій коаліції в Австрії, або з новим урядом популістів в Італії, або намагатиметься підтримати зусилля з повалення Меркель в Німеччині?

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