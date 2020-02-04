Gallup: рейтинг Дональда Трампа - найвищий в історії його президентства

Рейтинг довіри до президента Трампа нині – найвищий за весь час його президентства. Про це свідчать результати опитування компанії Gallup.

За їхніми даними, Дональда Трампа підтримують 49% американських виборців.

Довіра до Трампа серед респубілканців складає 94%.

42% виборців, які називають себе незалежними, підтримують роботу президента. Їхня кількість зросла на 3%, порівняно з попереднім опитуванням.

Серед демократів 7% виборців схвалюють дії глави держави. Це нижче на 3 відсотка, порівняно з попереднім дослідженням.

Опитування проводили в час процесцу імпічменту, з 16 до 29 січня. Дослідники опитали 1033 людини. Статистична похибка становить 4%.

Половина зареєстрованих виборців США вважають, що Дональд Трамп заслуговує бути обраним до Білого дому на другий термін у листопаді цього року. За результатами дослідження, американська громадськість розділилась навпіл у цьому питанні.

Дослідники Gullop наголошують, що це найбільша поляризація суспільства у США в історії їхніх досліджень.

Інші соціологічні дослідження також зафіксували ріст рейтингу Трампа, але із трохи нижчим рівнем довіри.

Так, опитування NBC News/Wall Street Journal poll засвідчило підтримку президента США на рівні 46%. Тоді як 49% сказали, що їх не влаштовує переобрання Дональда Трампа.

За даними дослідження FiveThirtyEight’s poll tracker, популярність Трампа - на рівні 43.6%, а опитування RealClearPolitics показало рівень підтримки 44.7% виборців.

Ці дослідження у США провели напередодні щорічного звернення президента США до нації. Дональд Трамп виступить з промовою у Конгресі у вівторок ввечері.

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