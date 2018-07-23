Трамп знову скаржиться на розслідування щодо Росії – Politico

Президент Дональд Трамп в понеділок відновив свої скарги на розслідування щодо Росії спецпрокурора Роберта Мюллера, написавши в Twitter, що воно було викликано брудним досьє, яке містить неперевірену та неправдиву інформацію про зв'язки між Росією та президентською кампанією, повідомляє видання Politico.

Таким чином, ми зараз дізнаємось, що це була справді неперевірена і Фейкова Брудна Справа, оплачена Шахрайкуватою Гілларі Клінтон і DNC - заявив Трамп​

"Таким чином, ми зараз дізнаємось, що це була справді неперевірена і Фейкова Брудна Справа, оплачена Шахрайкуватою Гілларі Клінтон і DNC (Національним комітетом Демократичної партії США – прим. ГА), яка була свідомо і хибно представлена FISA (спеціальному суду – прим. ГА) і яка спричинила цілком суперечливе і дискредитоване полювання на відьом Мюллера!", – Трамп написав у понеділок зранку.

"Це було шахрайство і обман, спрямовані проти Трампа" – цитує Дональд Трамп президента консервативної організації Judicial Watch Тома Фіттона.

Повідомлення президента в Twitter іде по п’ятах за оприлюдненими ФБР документами, пов'язаними із прослуховуванням Картера Пейджа, колишнього помічника кампанії Трампа, який відіграє центральну роль у звинуваченні в змові між російським урядом та президентською командою на виборах 2016 року, пише Politico.

Втім, усупереч повідомленню Трампа, оприлюднені ФБР документи свідчать про те, що слідчі не базували свій запит до FISA виключно на згаданому досьє, зібраному колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом і частково профінансованому Клінтон і Національним комітетом Демократичної партії. Слідчі використовували і інші джерела інформації, йдеться в статті.

Документи також показали, що слідчі повідомили суддям FISA про джерела своєї інформації, на противагу заявам, які робили багато прихильників президента, зауважує видання.

Майже ідентичні заяви про "полювання на відьом" Трамп робив і раніше. Наприклад, у квітні цього року відповідаючи на запитання під час співбесіди на програмі "Fox & Friends" про те, яку оцінку він поставив би його президентству, Трамп почав з критики розслідування спеціального прокурора щодо можливої змови між його передвиборчою кампанією та Росією, а відтак нарешті відповів на запитання: "Я б поставив собі А+". Він і тоді неодноразово засуджував розслідування про втручання Росії в виборах 2016 року, називаючи його "обманом" та "полюванням на відьом", організованим демократами, щоб підірвати його президентство.

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