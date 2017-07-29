Президент Трамп схвалив і підпише закон про санкції щодо Росії - заява Білого дому

Заява бюро прес-секретаря Білого дому щодо законопроекту про санкції щодо Росії:

"Президент Дональд Трамп прочитав попередні варіанти законопроекту та обговорив його критичні елементи. Тепер він переглянув остаточну версію і, виходячи з її відповідності до його переговорів, схвалює законопроект і має намір його підписати".

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