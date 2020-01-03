Президент Трамп: генерал Солеймані готував атаки на американських дипломатів

Президент США Дональд Трамп під час промови у п’ятницю пояснив, що повітряний удар, у результаті якого вбили генерала Касема Солеймані, був зроблений, тому що генерал готував атаку на американських дипломатів та військовослужбовців.

«Ми спіймали його на цьому і ліквідували. Під моїм керівництвом американська політика по відношенню до терористів, які наносять шкоду чи планують нанести шкоду будь-якому американцю, є однозначною. Ми знайдемо вас. Ми ліквідуємо вас», - сказав Дональд Трамп.

Президент Трамп поклав відповідальність на Солеймані за нещодавні ворожі дії по відношенню до США в регіоні.

«Нещодавня атака на американські сили в Іраку, включно із повітряними ударами, у результаті яких загинув один і отримали важкі поранення четверо американських військовослужбовців, а також насильницька атака на наше посольство в Багдаді, здійснені за вказівкою Солеймані. Солеймані зробив вбивство невинних людей своєю хворобливою пристрастю, долучившись до терористичних заколотів від Делі до Лондона», - заявив Президент Трамп, виступаючи у своїй резиденції Мар-а-Лаґо, що на Флориді.

Трамп сказав, що Солеймані займався терористичною діяльністю, яка дестабілізувала Близький Схід останні 20 років, і що (як президент написав раніше в Twitter) давно вже мав бути ліквідований, що зберегло б багато життів.

«Сьогодні нам спокійніше, що його правління терору закінчилося», - додав Трамп.

Від брутальних дій Солеймані, заявив президент, страждали й тисячі іранців, але США не намагаються змінювати режим в цій країні.

«Минулої ночі ми здійснили кроки, щоб зупинити війну. Ми не здійснили кроки, щоб почати війну. Я маю глибоку повагу до іранців. Вони видатні люди із видатним спадком та великим потенціалом. Ми не шукаємо зміни режиму. У тої же час агресія режиму в регіоні, включно із використанням сил-проксі з метою дестабілізації сусідів, має припинитися. І має припинитися зараз», - заявив американський глава держави.

Трамп попередив, що США мають найсильніші збройні сили та розвідку у світі і готові нанести удар у відповідь на будь-яку загрозу.

«Якщо американцям загрожують будь-де у світі, у нас всі ці цілі вже повністю ідентифіковані. І я готовий вдатися до будь-яких необхідних дій, і це особливо стосується Ірану. Під моїм керівництвом ми знищили територіальний халіфат ІДІЛу. І нещодавно американські сили спеціального реагування вбили терористичного лідера, відомого як аль-Багдаді. Світ безпечніший без цих монстрів».

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