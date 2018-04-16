Росія не перехопила жодної ракети, випущеної по режиму Асада - Трамп

Можна почути повідомлення, що вони збили 40 ракет, чи 50. Вони не збили жодної

Росія не змогла збити жодної ракети, випущеної США та їх союзниками по об'єктах у Сирії. Про це президент США Дональд Трампа заявив у понеділок у ході візиту до штату Флорида.

"Можна почути повідомлення, що вони збили 40 ракет, чи 50. Вони не збили жодної", - наводить слова Трампа кореспондент "Голосу Америки", "Їх обладнання не спрацювало".

Раніше режим Асада заявив про успішне збиття значної кількості випущених по об'єктах у Сирії ракет. Натомість у Пентагоні заявили, що сирійці спробували завдати удару у відповідь після завершення ракетного удару, але той був неефективним.

Як повідомляв "Голос Америки", США, Франція та Велика Британія 14-го квітня випустили 105 крилатих ракет по об'єктах військової хімічної програми Сирії. Удар став відповіддю за використання хімічної зброї у Сирії, відповідальність за яке на Заході покладають на режим Асада.

Уряд США також розритикував Росію за підтримку Асада, якого офіційний Вашингтон назвав "монстром".

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