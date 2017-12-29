Трамп та його міністри мають відмінні погляди на політику США стосовно Росії - конгресмен Сміт

"Нам потрібно збільшувати витрати (Путіна - Г.А.) за його дії, і надання зброї Україні підвищує ці витрати", - заявив конгресмен Адам Сміт, провідний член-демократ у Комітеті Палати представників зі збройних сил в інтерв’ю CNN. Він висловив сподівання, що така стратегія змінить поведінку Путіна.

Конгресмен високо оцінив позицію держсекретаря Рекса Тіллерсона, висловлену в редакційній статті в The New York Times, де той наголосив на "відсутності ілюзій" у США стосовно Росії, а також неможливості вести "справи як раніше".

"Я вважаю, що це – вірна оцінка того, що робить Росія, - сказав Адам Сміт, - Загалом, я погоджуюсь, що світ буде кращим, якщо в ньому зможуть конструктивно співпрацювати США та Росія... Однак, Путін в цьому, на тепер, не зацікавлений. Він зацікавлений в тому, щоб зашкодити Заходу і, загалом, – зашкодити представницькій демократії", - заявив конгресмен.

Це – дуже незвично, коли президент, як видається, проводить одну політику по відношенню до великого міжнародного гравця – в цьому випадку - Росії, а міністр оборони, державний секретар і навіть радник з національної безпеки, як видається, провадять повністю відмінну і, як на мене, більш відповідну політику

"Він (Путін – Г.А.) хоче, щоб світ був безпечним для авторитарних диктатур, частково, щоб захистити себе.

Нам потрібно протистояти російській агресії, щоб захистити нашу країну і захистити цінності представницької демократії. Не можна ігнорувати те, що вони роблять", - переконаний конгресмен.

Водночас, Адам Сміт погодився, що риторика Тіллерсона є набагато більш різкою, ніж та, яку ми чуємо від президента Трампа.

"Це – дуже незвично, коли президент, як видається, проводить одну політику по відношенню до великого міжнародного гравця – в цьому випадку - Росії, а міністр оборони, державний секретар і, навіть, радник з національної безпеки, як видається, провадять повністю відмінну і, як на мене, більш відповідну політику".

Адам Сміт привітав кроки адміністрації, яка дала "зелене світло" продажу летальної зброї Україні і висловив сподівання, що президент не буде протистояти крокам, які посилюють витрати Росії на агресію.

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