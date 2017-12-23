МЗС Росії: США «перетнули межу» щодо озброєння України

У Міністерстві закордонних справ Росії вважають, що США «в певному сенсі перетнули межу», оголосивши про намір надати Україні оборонне озброєння.

«Американське зброя здатна призвести до нових жертв в сусідній з нами країні, до чого ми не можемо залишатися байдужими…Вашингтон намагається представити себе «посередником». Ніякий він не посередник, він – пособник в розпалюванні війни», – сказав заступник російського міністра Сергій Рябков, якого цитує прес-служба МЗС Росії.

Речниця Державного департаменту США Гедер Науерт у п’ятницю заявила, що США нададуть Україні посилене оборонне озброєння для того, щоб допомогти їй «захистити свій суверенітет і територіальну цілісність, стримати подальшу агресію». Проте вона не уточнила, про які види озброєння йдеться.

Натомість в ABC News з посиланням на неназваних американських посадовців повідомляли, що серед цих озброєнь – протитанкові ракети «Джавелін».

Впливовий американський сенатор-республіканець Джон Маккейн заявив, що надання Києву оборонного озброєння є необхідним для досягнення миру в Україні.

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