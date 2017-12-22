Трамп оголосить план продажу Україні протитанкової зброї - джерела ABC News у Держдепі

Загальна вартість оборонного пакету становитиме 47 мільйонів доларів. Він включатиме 210 протитанкових ракет та 35 пускових установок

Очікується, що президент США Дональд Трамп оголосить про схвалення ним плану продажу протитанкових ракет уряду України. Про це у п'ятницю повідомляють в ABC News з посиланням на численні джерела у Державному департаменті США.

"Якщо президент формально схвалить план, він буде представлений Конгресу, який матиме 30 днів на розгляд. У разі схвалення з боку Конгресу, виконання плану стане завданням Державного департаменту США", - відзначає стаття на сайті ABC News.

ЗМІ також відзначає, що продаж протитанкових ракет може включати і системи "Джавелін".

"Загальна вартість оборонного пакету становитиме 47 мільйонів доларів. Він включатиме 210 протитанкових ракет та 35 пускових установок", - відзначають ABC News з посиланням на співрозмовника у Держдепі.

Зовнішньополітичне відомство США не підтвердило і не спростувало дану інформацію у відповідь на запит ABC.

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