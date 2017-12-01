Трамп закликав сенаторів припинити розслідування стосовно «російської справи» - NYT

Газета The New York Times пише, що запит Трампа представляв собою вкрай незвичайне втручання президента в конгресове розслідування



Президент США Дональд Трамп минулого літа неодноразово закликав сенаторів-республіканців, в тому числі і голову Сенатського комітету з розвідки, припинити розслідування російського втручання у вибори.

Про це повідомляє газета The New York Times.



Як пише видання з посиланням на кількох сенаторів і їх помічників, запит Трампа представляв собою вкрай незвичайне втручання президента в розслідування, що проводять законодавці, і що зачіпає його сім’ю і наближених.



За словами сенатора від штату Північна Кароліна Ричарда Берра, який очолює Комітет з розвідки, Трамп сказав йому, що хоче, щоб розслідування, яке кинуло тінь на перший рік його президентства, скоріше закінчилося.



«Він сказав щось на кшталт ‘Сподіваюся, ви завершите його (розслідування - ГА) якомога швидше’», - розповів Берр. За його словами, він відповів президенту, що розслідування завершиться, коли закінчиться список людей, з якими потрібно поговорити.



Крім того, за словами законодавців і їх помічників, Трамп звертався із запитом якнайшвидше згорнути розслідування до лідера більшості в Сенаті Мітча Макконнелла і Роя Бланта, сенатора від штату Міссурі і члена Комітету з розвідки.



Сенатор-демократ від штату Каліфорнія Даян Файнстайн, яка в минулому очолювала Комітет з розвідки, назвала заклик Трампа «неналежним» і вказала на те, що це порушує принцип поділу влади.



Офіційний представник Білого дому Радж Шах відкинув твердження Файнстайн.

За його словами, Трамп «ніколи не намагався чинити неналежний вплив на членів комітету» і вважає, «що немає ніяких доказів змови, і ці розслідування мають чесним і належним чином завершитися».

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