Президент і перша леді США здійснюють візит у Франції

Президент США проведе переговори з французьким колегою Еммануелем Макроном, на яких, зокрема, буде обговорюватися боротьба з тероризмом
Президент США Дональд Трамп в четвер прибув до Парижа для переговорів з президентом Франції Еммануелем Макроном.
Він також візьме участь в урочистостях з нагоди національного свята Франції - Дня взяття Бастилії, а також 100-річчя вступу американських військ в Першу світову війну.
Трамп обговорить з Макроном цілу низку питань, включаючи загрозу тероризму.
Президент і перша леді вже провели зустрічі з працівниками посольства США у Парижі та американськими військовслужбоцями та їхніми сім’ями, розміщеними у Франції.
Рік тому Трамп говорив, що ситуація в Парижі «вийшла з-під контролю і стала дуже небезпечною» через дії терористів.
Відносно недавно він припустив, що атаки «Ісламської держави» негативно відбилися на Парижі, як туристичному центрі світового класу.
У п'ятницю Трамп і його дружина Меланія відвідають щорічний парад з нагоди Дня взяття Бастилії, в якому братимуть участь як французькі, так і американські військовослужбовці.
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