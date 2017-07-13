Президент і перша леді США здійснюють візит у Франції

Президент США проведе переговори з французьким колегою Еммануелем Макроном, на яких, зокрема, буде обговорюватися боротьба з тероризмом



Президент США Дональд Трамп в четвер прибув до Парижа для переговорів з президентом Франції Еммануелем Макроном.





Він також візьме участь в урочистостях з нагоди національного свята Франції - Дня взяття Бастилії, а також 100-річчя вступу американських військ в Першу світову війну.



Трамп обговорить з Макроном цілу низку питань, включаючи загрозу тероризму.

Президент і перша леді вже провели зустрічі з працівниками посольства США у Парижі та американськими військовслужбоцями та їхніми сім’ями, розміщеними у Франції.



Рік тому Трамп говорив, що ситуація в Парижі «вийшла з-під контролю і стала дуже небезпечною» через дії терористів.



Відносно недавно він припустив, що атаки «Ісламської держави» негативно відбилися на Парижі, як туристичному центрі світового класу.



У п'ятницю Трамп і його дружина Меланія відвідають щорічний парад з нагоди Дня взяття Бастилії, в якому братимуть участь як французькі, так і американські військовослужбовці.

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