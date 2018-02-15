Апеляційний суд: рішення президента щодо заборони на в’їзд до США іноземців – неконституційне

Федеральний апеляційний суд виніс рішення, що найновіша версія указу президента Трампа про обмеження на в’їзд до США суперечить Конституції, тому що він незаконно дискримінує мусульман.

Четвертий апеляційний суд у Ричмонді, у штаті Вірджинія заявив, що після розгляду офіційних заяв президента Трампа та інших службовців Білого дому, «ми дійшли висновку, що рішення неконституційно затьмарене упередженням до ісламу».

Суд підтримав рішення суду нижчої інстанції, яке було видано проти так званої заборони на подорожування, але воно очікує на рішення Верховного суду.

Суд у Ричмонді приєднався до рішення суду в Сан-Франциско, як уже другий федеральний апеляційний суд, що вирішив проти заборони.

Триособова колегія суддів винесла рішення наприкінці грудня минулого року, що, мовляв, президент не знайшов достатньо доказів, що прибуття осіб, яким заборонено подорожувати, шкодитиме інтересам Сполучених Штатів».

Президентський указ – вже третій з черги – залишається в силі з початку грудня минулого року, коли Верховний суд заявив, що воно може стати дійсним в час розгляду його різними судовими інстанціями.

Рішення президента різною мірою обмежує особам з восьми країн можливість прибути до Сполучених Штатів. Шість із восьми названих країн – переважно з мусульманським населенням.

У квітні рішення президента Трампа розглядатиме Верховний Суд Сполучених Штатів.

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