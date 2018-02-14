Тема імміграційного статусу батьків першої леді не обговорюється – Білий дім

Білий дім не має наміру відповідати на запитання про імміграційний статус батьків першої леді США Меланії Трамп.

За повідомленням видання The Washington Post, речниця пані Трамп відмовилася від коментарів у цій справі.

«Я не коментую справ стосовно її батьків, оскільки в них приватне життя, і вони не є частиною адміністрації», - заявила прес-секретар Стефані Ґрішам.

Один із чиновників Білого дому також відмовився від коментарів, коли його запитали, чи батьки першої леді прибули до США шляхом так званої «ланцюгової імміграції», яку президент Трамп часто піддає гострій критиці.

«Я не маю наміру входити в подробиці окремих справ», - заявив він журналістам у середу.

Як пише WP, батьки Меланії - Віктор і Амалія Кнавс - можливо перебувають у США за візою IR-5, тобто у них статус легального постійного мешканця. Не виключено, що вони прибули на туристичній візі і подпли заяву про продовження.

Коли видання представило Ґришам список можливих варіантів імміграційного статусу Кнавсів, речниця пані Трамп відкинула всі, кажучи, що «жоден не стосується Кнавсів».

«Зовсім невідомо, чому Білий дім відмовляється відповісти на просте запитання, беручи до уваги відкриту вимогу президента Трампа обмежити імміграцію до США», - дивується видання.

Віктор Кнавс – колишній член Комуністичної партії Югославії. Його дружина Амалія працювала на місцевій фабриці пошиття одягу. За даними WP, батьки Меланії – вже на пенсії.

Кнавси проживають у Сполучених Штатах щонайменше рік.

Меланія Кнавс народилася в 1970 році в Севниці, регіон Посавє, в Югославії.

Меланія має старшу на два роки сестру Інес Кнавс та звідного брата по батьку Дениса, якого сестри ніколи не бачили. На початку 1990-х Меланія, змінивши прізвище на німецький Кнаусс, та Інес покинули Словенію, щоб здобувати кар'єри моделей в Мілані.

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