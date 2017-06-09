Трамп: США вірні Статті 5-й статуту НАТО

США виконають забов'язання закладені у Статті 5-й статуту НАТО щодо колективної безпеки. Про це президент США Дональд Трамп заявив у ході спільної прес-конференції із президентом Румунії Клаусом Йоганнісом, який перебуває у Вашингтоні із офіційним візитом.

Президент США заявив, що США вірні Статті 5-й статуту НАТО. Його заява прозвучала на фоні хвилі критики з боку американських ЗМІ щодо його нещодавнього візиту на саміт країн НАТО у Брюсселі. Тоді президент США не заявив прямо про вірність Статті 5-й. Його критики у США поспішили інтерпретувати це як ознаку відсутності лідерства США у світі та навіть недовіру Трампа до Альянсу.

Стаття 5-та Північноатлантичного договору твердить:

"Сторони погоджуються, що збройний напад на одну або кількох із них у Європі чи у Північній Америці вважатиметься нападом на них усіх: і, відповідно, вони домовляються, що в разі здійснення такого нападу кожна з них, реалізуючи своє законне право на індивідуальну чи колективну самооборону, підтверджене Статтею 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй, надасть допомогу тій Стороні або Сторонам, які зазнали нападу, і одразу здійснить, індивідуально чи спільно з іншими Сторонами, такі дії, які вважатимуться необхідними, включаючи застосування збройної сили, з метою відновлення і збереження безпеки у Північноатлантичному регіоні. Про кожний такий збройний напад і про всі заходи, вжиті у зв'язку з ним, буде негайно повідомлено Раду Безпеки ООН. Такі заходи будуть припинені після того, як Рада Безпеки вживе заходів, необхідних для відновлення і підтримання міжнародного миру та безпеки".

У ході прес-конференції у п'ятницю президент США також заявив, що вимагає у країн-членів НАТО, які протягом тривалого часу не виконували забов'язання витрачати на оборону 2% ВВП, здійснити виплати, які б відповідали розміру коштів, які вони не спрямували на оборону безпеки вчасно.

При цьому Трамп заявив, що ці кошти потрібні саме для того, щоб гарантувати силу та дієвість НАТО.

Президент Румунії Клаус Йоганніс зі свого боку наголосив на тому, що президент США виявив лідерство, наголошуючи на важливості витрат на оборону та залученні країн НАТО до боротьби із тероризмом.

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