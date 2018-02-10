Трамп: меморандум демократів дуже політичний і вимагає редагування

Засекречений меморандум демократичних законодавців, метою якого було спростувати подібний документ, оприлюднений минулого тижня республіканцями, «дуже політичний і довгий», і мусить бути «значно відредагований» перед тим, як його оприлюднити, заявив у суботу президент Трамп на сторінці у Twitter.

День раніше президент заблокував оприлюднення документа, який мав бути відповіддю на республіканський документ, який Трамп дозволив оприлюднити. Опрацьований республіканцями документ твердить, що Федеральне бюро розслідувань і Міністерство юстиції з упередженням ставляться до президента у федеральному розслідуванні втручання Росії у президентські вибори 2016 року.

«Демократи надіслали дуже політичну й довгу відповідь, про яку вони знали (з приводу джерел, і методів (і більше), що мусить бути дуже відредагована, внаслідок чого вони звинувачуватимуть Білий дім у відсутності прозорості», заявив Трамп у Twitter. Скажіть їм переробити це і прислати назад у відповідній формі».

Рішення Трампа заблокувати оприлюднення меморандуму розлютило демократів, які заявили, що це подвійні стандарти щодо прозорості з боку республіканського президента.

Другого лютого президент Трамп дозволив республіканським членам Комітету з розвідки Палати представників оприлюднити документ без виправлень. Після того демократи заявили, що опрацьований республіканцями документ неправильно охарактеризував дуже делікатну засекречену інформацію і мав на меті дискредитувати розслідування, що його веде спеціальний прокурор Роберт Мюллер у справі можливо таємної змови між кампанією Трампа 2016 року і Росією.

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