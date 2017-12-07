Трамп і законодавці обмірковують фінансові витрати, щоб запобігти закриттю частини уряду

Президент Трамп і демократичні лідери Конгресу зустрічаються у Білому домі для обміркування питань фінансових витрат і уникнення часткового закриття федерального уряду.

Лідер демократів у Палаті представників Ненсі Пелосі і лідер сенатської меншості Чарлс Шумер приєднаються до представників республіканських законодавців після того, як вони скасували подібну зустріч минулого тижня. Вони зробили це після того, як президент на сторінці у Twitter піддав критиці позицію демократів.

До п’ятниці опівночі Трамп і Конгрес мусять прийняти новий законопроект про витрати, щоб уникнути закриття деяких федеральних установ.

Дуже ймовірно, що Палата представників і Сенат приймуть тимчасовий законопроект, дійсний лише до 22 грудня. Тимчасом законодавці будуть змушені прискорити темп переговорів. Розмови президента з Пелосі й Шумером можуть перетворитися на процес взаємних звинувачень.

В середу президент заявив, що демократи ведуть небезпечну гру, яка може закінчитися закриттям деяких федеральних установ.

«Демократи надіються, що президент буде охочим досягти угоду, яка стосуватиметься негайних потреб американського народу, і уряд зможе продовжувати працю», сказала Пелосі.

Палата представників, у якій республіканці також мають більшість, як передбачається, приймуть законопроект, який втримуватиме уряд відкритим до 22 грудня з фінансуванням на нинішньому рівні, і водночас законодавці вестимуть переговори про фінансування на довший період.

Кожна група законодавців має свої пріоритети, якщо йдеться про фінансові витрати уряду, такі, наприклад, як оборона, програма медичного страхування для бідних (Medicaid), захист незаконно привезених до США дітей чи медичні субсидії для бідних, які скасував президент Трамп.

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