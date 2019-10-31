Трамп пожартував, що Меланія не побивалась би, якщо б його підстрелили - ЗМІ

Під час заходу, проведеному в рамках кампанії зі збору коштів для підтримки політиків-республіканців, президент США жартома заявив, що його дружина перша леді США Меланія Трамп не плакала би, якби він став жертвою замаху. Про це повідомляє американське видання Politico.

Як на мене, небагато дружин відреагували би таким чином на трагедію, знаю, що моя би точно так себе не повела



Подія, вхід на яку був платним, запам'яталась жартівливою промовю президента про однопартійців, та суперників від Демократичної партії США. Жартівливі нападки на колег, або друзів у чітко обумовленому контексті спеціальноого заходу є традицією у США і називаються "roast" (букв. "печеня" - прим. ГА).

Серед іншого Трамп говорив про лідера республіканської меншості у Палаті представників Конгресу США Стіва Скаліса, який отримав важкі кульові поранення під час збройного нападу на групу законодавців-республіканців два роки тому. Трамп відзначив міць законодавця, пожартував, що кульові поранення призводять до втрати ваги, і розповів про те, як дружина Скаліса "виплакала очі", коли її чоловік перебував у критичному стані.

"Як на мене, небагато дружин відреагували би таким чином на трагедію, знаю, що моя би точно так себе не повела", - наводить слова Трампа видання Politico.

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