Кім Чен Ин вирішив почекати з планом щодо удару по США

Раніше міністр оборони Джим Маттіс заявив, що будь-яку ракету, запущену в бік американської території в Тихому океані, збиватимуть



Північнокорейський лідер відклав прийняття рішення про запуск ракет у напрямку американської території Гуам, вирішивши поспостерігати за діями США ще деякий час,



Про це повідомили державні ЗМІ КНДР у вівторок.



Тим часом Вашингтон попередив, що будь-яка ракета, спрямована на тихоокеанський острів, буде знищена.



Детальні плани Пхеньяна запустити чотири ракети в район острова призвели до сплеску регіональної напруженості миунлого тижня, коли президент Трамп попередив, що Сполучені Штати дадуть відповідь на погрози Північної Кореї «вогнем і люттю».



Вперше з'явившись на публіці за останні два тижні, Кім Чен Ин в понеділок провів інспекцію командування північнокорейської армії і тривалий час вивчав підготовлений план ракетного удару з армійськими офіцерами, повідомило офіційне інформагентство КНДР.



Під час інспекції стратегічних сил армії, у віданні яких перебуває ракетна програма, Кім Чен Ин похвалив військових за опрацювання «ретельного плану», після чого заявив, що спостерігатиме за «поведінкою дурних янкі» ще деякий час, перш ніж прийме рішення про доцільність ракетного випробування, повідомляє інформагентство.





На опублікованих фотографіях північнокорейський лідер сидить за столом з великою картою, на якій проведена лінія, що з'єднує Північну Корею і Гуам і проходить через Японію, яка, мабуть, показує траєкторію польоту ракети.



Про плани ракетних запусків було оголошено раніше, і Кім Чен Ин заявив, що Північна Корея виконає їх, якщо «янкі будуть наполягати на своїх вкрай небезпечних і дурних діях на Корейському півострові і його околицях». За його словами, США повинні «мислити розумно і правильно оцінити ситуацію», щоб не зганьбитися, зазначає інформагентство.



«США, які першими привезли численні ядерні стратегічні засоби, повинні зробити правильний вибір і своїми діями показати, чи хочуть вони послабити напруженість на Корейському півострові і запобігти небезпечному військовому зіткненню» - заявив Кім Чен Ин, згідно з повідомленням.



Заяви північнокорейського лідера передували попередження міністра оборони США Джима Маттіса, який сказав, що будь-яка спроба запустити ракети по американській території, «може дуже швидко перерости у війну».



«Якщо вони підуть на це, ну що ж, вперед. - сказав Маттіс в ході несподіваного брифінгу в Пентагоні. - У цьому світі ніхто не відкриває стрілянину якщо не хоче мати справу з наслідками».



Маттіс спробував розвіяти побоювання з приводу попередніх північнокорейських загроз запустити ракети в напрямку острова Гуам.



«Ми через кілька секунд дізнаємося, куди вона (ракета) летить», - сказав він.



Глава Пентагону заявив, що якщо буде встановлено, що ракета може завдати удару по острові Гуам, вона буде знищена.



У той же час Маттіс підкреслив, що Вашингтон вважав за краще б врегулювати розбіжності з Пхеньяном дипломатичним шляхом.



«США не зацікавлені в зміні режиму або прискоренні об'єднання Кореї, - йдеться в статті, яку він і держсекретар Рекс Тіллерсон опублікували в газеті Wall Street Journal в понеділок. - Ми не шукаємо приводу для розміщення американських військ на північ від демілітаризованої зони».

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