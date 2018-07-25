Трамп обурений оприлюдненням запису його розмови про модель Playboy

"Який адвокат таємно записуватиме свого клієнта? Дуже сумно!" – написав Трамп у Twitter. Запис, опублікований екс-адвокатом Трампа, зроблений за два місяці до президентських виборів 2016 року.

На записі Трамп обговорює потенційний платіж колишній моделі Playboy, що нібито мала зв'язок з президентом США. Також, Трамп та Коен говорили, чи варто "заплатити готівкою".

Втім, сам запис приглушений і інструкції Трампа почути на ньому досить важко. На записі також не згадується ім'я Карен Макдугал

Який адвокат таємно записуватиме свого клієнта? Дуже сумно! - говорить Трамп про свого колишнього адвоката​

За словами адвокатів Трампа і Коена, платіж, про який йдеться на записі, так ніколи і не відбувся.

Запис суперечить пізнішим заявам кампанії Трампа, що сам Трамп нічого не знав про платежі медіа компанії, які мали б залишити історію з Карен Макдугал в таємниці.

За словами Трампа, таємний запис обривається саме на тому моменті, коли він "ймовірно, говорить позитивні речі". Також він звинувачує Коена у записі розмов з іншими клієнтами та репортерами.

Адвокат Коена заявив, що вирішив оприлюднити запис тільки після того, як проти Коена почалась "масивна кампанія зневаги" від команди президента. На оприлюдненому записі розмови йдеться про відкриття компанії "для друга Девіда". Ймовірно, мається на увазі Девід Паркер – керівник American Media, що володіє таблоїдом National Enquirer. Останній купив права на історію Карен Макдугал за $150000.

Нагадаємо, що Коен отримував перерахувань на більш ніж 4 мільйони доларів на свою компанію-прокладку. Значна частина цих грошей надходила з іноземних джерел.

Про це повідомив посадовець правоохоронних органів виданню The New Yorker, вказавши, що інформація про надходження грошей до компанії-прокладки надійшла з тих самих банківських повідомлень про підозрілу діяльність, що і інформація про виплату на користь акторки фільмів для дорослих. Банк надіслав три звіти про підозрілу діяльність з використанням цієї компанії-прокладку до відділу кримінальних злочинів Міністерства фінансів США, повідомив правоохоронець.

"Значна частина" перерахувань на користь компанії Коена "надійшла від іноземних організацій", повідомили банкіри. Це включало 150 000 доларів виплати від південнокорейської компанії, яку, за повідомленням The Washington Post, розслідують в ФБР. Перекладач компанії Korea Aerospace Industries (КАІ) сказав The Washington Post, що компанія платила Коену за юридичні поради про бухгалтерські процедури в США.

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