Терпець Трампа щодо Мюллера і розслідування «російського сліду» уривається

Президент Трамп посилив свою риторику, яка дискредитує в очах американців розслідування спеціальним прокурором Робертом Мюллером так званого російського сліду під час президентських виборів 2016 року.

Мюллер утримується від відповіді на атаки президента. Його звіт має відповісти на три головні питання - чи втрутилась Росія у президентські вибори у США, чи були якісь зв’язки між членами передвиборчого штату тодішнього кандидата Трампа і чи перешкоджав президент правосуддю.

Полюванням на відьом називає президент Дональд Трамп розслідування спецпрокурора Мюллера, яке триває вже понад рік. У вівторок президент пішов далі, звинувативши команду Мюллера у втручанні в проміжні вибори в Конгрес, які відбудуться у листопаді. Дісталось від президента і ФБР, якому він закидає шпигування за його передвиборчою кампанією з політичних міркувань.

Команда адвокатів Трампа вказує на те, що ФБР на той час підпорядковувалось адміністрації, очолюваної демократами.

Це цілком неприйнятно, коли уряд шпигує за кандидатом опозиційної партії. Це Вотерґейт, це шпигунський скандал

Дії ФБР піддає гострій критиці адвокат президента Руді Джуліані.

«Це цілком неприйнятно, коли уряд шпигує за кандидатом опозиційної партії. Це Вотерґейт, це шпигунський скандал. Саме тому це фальсифіковане розслідування», - заявив він.

Втім законодавці від обох політичних партій стали на захист ФБР, стверджуючи – агентство працює належним чином, розслідуючи, чи насправді був зв'язок між Росією та членами передвиборчого штабу кандидата Трампа.

«Немає ніяких доказів, які б підтвердили ці звинувачення у шпигунстві. Це просто пропаганда, до якої постійно вдається президент», - підкреслив конгресмен-демократ Адам Шифф.

Сам же Роберт Мюллер, якого звинувачує президент, жодним словом не коментує ситуацію.

Немає ніяких доказів, які б підтвердили ці звинувачення у шпигунстві. Це просто пропаганда, до якої постійно вдається президент

За словами професора права Дейвіда Абрагама, це обов’язок спеціального прокурора – ігнорувати шум і продовжувати свою роботу.

Тактика адвокатів Трампа проста – створення плутанини, каже Абрагам.

«Стратегія адміністрації під керівництвом колишнього мера Нью-Йорка Джуліані – це викинути в інформаційний простір якомога більше пилу, якомога більше заплутати ситуацію, щоб американці просто розвели руками і сказали – ніхто насправді не знає правди.

Очікується, що розслідування буде завершено в липні чи серпні, принаймні за пару місяців до проміжних виборів в Конгрес. Втім, жодного офіційного терміну для його закінчення оголошено не було.

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