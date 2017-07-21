Де закінчуються повноваження президента?

Дональд Трамп шукає способів, як уникнути відповідальності за ймовірні зв’язки із росіянами під час торішніх виборів. На цю тему спекулює американська преса, критична до Білого дому.

Доказів змови виборчого штабу Трампа з Кремлем шукають одразу кілька сенатських комітетів та спеціальний прокурор Роберт Мюллер, що раніше очорював ФБР. Газета New York Times пише: команда Трампа шукає юридичних способів дискредитувати розслідування Мюллера, шукаючи доказів конфлікту інтересів.

Під час брифінгу без камер речниця Білого дому Сара Сендерс натякнула, що Трамп стежить за діями прокурора:

«Я не можу передбачити все, що може статись у майбутньому, і що Мюллер може потенційно зробити такого обурливого, що змусило б діяти. Тож я не буду обговорювати теорії».

У розслідуванні Трампа найбільше обурили плани Мюллера вивчити фінансові справи його родини. В інтерв’ю New York Times він назвав це «порушенням». І залишив відкритим питання, чи спробує він добитись усунення Мюллера. Експерти пояснюють: як бізнесмен, Трамп просто звик, що сам може призначати чи звільняти посадовців на власний розсуд. Але за американською Конституцією, гілки влади – незалежні.

Говорить експерт Інституту Брукінґса Вільям Ґолстон:

«Пан Трамп усе життя керував родинним бізнесом, і здається, він не розуміє основної концепції Конституції Сполучених Штатів про незалежні гілки влади. Міністр юстиції Джефф Сешнс – це не просто людина президента. Перш за все, він голова правоохоронних органів США».

Пітер Зейденберґ, що працював у спеціальній прокурорській групі Міністерства юстиції за адміністрації президента Джорджа Буша-молодшого, також вважає: заяви Трампа не вплинуть на розслідування команди Мюллера.

Колишній федеральний прокурор Пітер Зейденберґ говорить:

«Вони не приділяють цьому уваги. Це просто фоновий шум для них. Вони нічого з ним не можуть зробити і, я переконаний, не дуже про це думають».

Інший можливий варіант для Трампа, якщо провину його штабу доведуть, – помилувати своїх родичів чи навіть самого себе. Принаймні, так пише газета Washington Post. За даними видання, разом зі своїми радниками президент з’ясовує, кого може помилувати, – таких прецедентів в американській історії ще не було, тож Дональд Трамп випробовує межу президентських повноважень.

У Білому домі вже відкинули закиди й пояснили: президент просто хоче зрозуміти процедуру помилування, так само й межу, яку Мюллер не може перейти у своєму розслідуванні.

Заступниця прес-секретаря Білого дому Сара Сандерс каже:

«Він чітко заявив, що спеціальний прокурор не може виходити за межу своїх повноважень».

Демократи – не погоджуються.

Сенатор-демократ Еймі Клобучар каже:

«Президент не може проводити обмежувальні лінії. Мюллер має право це розслідувати… Він підзвітний Мінюсту, а не президенту».

Наступного тижня у справі про російський вплив на виборах перед Сенатом свідчитимуть одразу троє наближених до президента людей. У понеділок зять Джаред Кушнер розповідатиме про свої зустрічі із росіянами перед комітетом із питань розвідки – за закритими дверима.

А от у середу на відкритому слуханні юридичного комітету виступатимуть екс-керівник виборчого штабу Трампа Пол Манафорт і Дональд Трамп-молодший. Трансляція засідання обіцяє прикувати до телеекранів мільйони американців – за попереднім таким слуханням за участі екс-директора ФБР Джейсма Комі – стежила вся країна.

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