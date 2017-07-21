Адміністрація Трампа «грає на руку» Путіну - Маккейн

Сенатор незадоволений рішенням згорнути програму допомоги сирійським повстанцям





Американський сенатор Джон Маккейн, який проходить курс лікування від раку мозку, виступив з різкою критикою на адресу адміністрації президента Дональда Трампа, заявивши, що вона «грає на руку» російського президента Володимира Путіна.



Маккейн зробив таку заяву після того, як надійшло повідомленнями про те, що президент припинив секретну програму допомоги сирійським повстанським угрупованням.



«Якщо це правда, адміністрація грає на руку Володимиру Путіну, - сказав у четвер Маккейн, який очолює сенатський комітет з питань збройних сил. - Йти на будь-які поступки Росії за відсутності більш широкої стратегії щодо Сирії безвідповідально і недалекоглядно».





Заява Маккейна прозвучала через кілька годин після того, як стало відомо, що у 80-річного сенатора виявили рак мозку.



У середу газета The Washington Post повідомила, що президент згорнув програму ЦРУ з надання зброї та припасів повстанцям, які воюють проти сирійського президента Башара Асада.



За словами влади, Трамп прийняв рішення понад місяць тому. Про закінчення програми допомоги сирійським повстанцям, яку санкціонував екс-президент Барак Обама, не було оголошено офіційно.



Маккейн також розкритикував адміністрацію Трампа за відсутність стратегії щодо Сирії і Близькому Сходу.



«Адміністрація поки що не сформувала своє бачення ситуації в Сирії, крім боротьби з ІДІЛ, не кажучи вже про комплексний підхід до Близького Сходу, - підкреслив він. - Одним із стовпів американської стратегії має бути відсторонення Асада від влади в рамках припинення конфлікту в Сирії, який прискорив зростання ІДІЛ своєю жорстокістю, підсилює згубний вплив Ірану і підриває регіональну стабільність».

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