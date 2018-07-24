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Україна

В Гельсінкі не було подарунків для Росії за рахунок України – Курт Волкер

Інтерв'ю Мирослави Гонгадзе з Куртом Волкером

За словами спеціального представника США у справах України Курта Волкера, Росія не отримала жодних подарунків від Трампа на зустрічі у Гельсінкі, які могли б нашкодити Україні.

Про це спецпредставник США розповів в інтерв'ю українській службі Голоса Америки.

США не поступились нічим з тих питань, які можуть турбувати Україну. Не було ніяких подарунків для Росії за рахунок України – говорить Курт Волкер​

"США не поступились нічим з тих питань, які можуть турбувати Україну. Не було ніяких подарунків для Росії за рахунок України" – говорить Курт Волкер. Він наголошує, що головною темою була Сирія. "Причиною цього є те, що США просто розходяться з Росією у думках щодо України. І не було сенсу заглиблюватись в це" – додає Волкер.

За словами спецпредставника США, Україна може бути впевненою в тому, що США робить правильні кроки для вирішення конфлікту на сході.

"Діюча адміністрація продовжує підтримувати санкції проти Росії та працювати з європейськими партнерами, які теж продовжують дію санкцій. США зняли ембарго на постачання зброї для України та надали Києву джавелліни та антиснайперські системи", - сказав Волкер.

"Минулого тижня Пентагон анонсував надання додаткової фінансової допомоги для українського оборонного сектору" – говорить Волкер.

На його думку, за цих обставин можна сказати, що перемовини між США та Росією, спрямовані на вирішення конфлікту в Україні – "правильне рішення".

Неможливо провести референдум в тій частині України, яку не контролює український уряд, де існують серйозні проблеми для місцевого населення, де обмежена свобода пересування, звідки виїхало 1,5 мільйони внутрішніх переселенців - стверджує Волкер​

Також Волкер заявив про неможливість проведення будь-якого референдуму на сході України.

"Білий дім зробив доволі чітку заяву з цього питання минулої п'ятниці. Там заявили, що не підтримують можливості проведення подібного референдуму. Також, такий референдум не мав би легітимності, якби він навіть і був проведений" – заявляє Волкер.

Він пояснює це тим, що "неможливо провести референдум в тій частині України, яку не контролює український уряд, де існують серйозні проблеми для місцевого населення, де обмежена свобода пересування, звідки виїхало 1,5 мільйони внутрішніх переселенців".

Нагадаємо, що Україна отримає $200 млн від Міністерства оборони США в рамках співробітництва у сфері безпеки. Гроші підуть на додаткові навчання спеціалістів, закупку обладнання та консультації із підвищення обороноспроможності українських військових сил. Про це заявили у Міністерстві оборони.

З 2014 року США виділили на оборонний сектор України понад $1 млрд. Додаткові кошти підтримають поточні навчальні програми та логістичне забезпечення, зокрема, програми з посилення військової мобільності, військового лікування, безпечної комунікації, тренінги для командування і управління.

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