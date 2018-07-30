Трамп похвалив нового італійського прем'єр-міністра під час зустрічі у Білому домі

У понеділок, 30 липня, президент Дональд Трамп зустрівся з новим прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте.

Я дуже погоджуюсь з тим, що ви (італійська влада - ред. ГА) робите із міграцією, нелегальною та навіть легальною імміграцією - заявив Трамп​

Лідери двох країн провели закриту зустріч в Овальному кабінеті. Раніше Білий дім повідомив, що ці переговори були спрямовані на "співпрацю із врегулювання глобальних конфліктів та сприяння економічному процвітанню по обидва береги Атлантики". Також, ймовірно, лідери двох країн говорили про визнання "історичних і культурних зв'язків між двома країнами".

"Я дуже погоджуюсь з тим, що ви робите із міграцією, нелегальною та навіть легальною імміграцією. Він (Конте - ред. ГА) зайняв дуже тверду позицію щодо кордону, таку позицію, яку прийняли лише деякі країни. Чесно кажучі, на мою думку, ви робите правильні речі. Багато інших країн також має це робити", - прокоментував італійську міграційну політику Дональд Трамп. Також він зазначив, що торговельний дефіцит між країнами у $31 млрд має досить швидко "вирівнятись".

Одразу ж після призначення на посаду, Конте став рішучим прихильником Трампа у Західній Європі​

Джузеппе Конте став прем'єр-міністром Італії після виборів 4 березня в результаті коаліційної угоди, досягнутої двома політичними партіями – "Ліги" та руху "П'ять зірок". Сам Конте до посади прем'єр-міністра не мав політичного досвіду та працював викладачем права. Одразу ж після призначення на посаду Конте став рішучим прихильником Трампа у Західній Європі.

Трамп вже зустрічався із Конте двічі – на нещодавніх самітах "Великої сімки" та НАТО, але американський президент вже визнав його "справді чудовим хлопцем", що "виконує чудову роботу". Трамп також відзначає, що "народ Італії зробив правильний вибір".

Раніше Конте підтримав пропозицію Трампа повернути Москву до "Великої сімки". Крім того, наприкінці червня Конте заявляв, що економічні санкції проти Росії не повинні відновлюватися автоматично. "Ми підтвердимо принцип, відповідно до якого не повинно бути нічого автоматичного в питанні продовження санкцій," – заявив прем'єр-міністр під час виступу в Італійському парламенті.

Дивіться також: Брифінг: підсумки вихідних у США. Відео