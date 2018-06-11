Заява Трампа і Крим. Чому Росія не повернеться до нинішньої «Великої сімки»

(Рубрика «Точка зору»)

Заява президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про можливість повернення Росії до участі у форматі «Групи восьми» стала для світу політичною сенсацією, а для багатьох українців – справжнім холодним душем. Проте я б не став стверджувати, що відновлення такого формату є реалістичним з точки зору навіть далекої перспективи.

Джон Гербст, колишній посол США в Україні, під час виступу на конференції українських, грузинських та молдовських парламентарів у Києві слушно зауважив, що заява президента Трампа щодо Росії може бути пов’язана із його власними проблемами у «Групи семи» – адже на тлі суперечок щодо мита на метал та Ірану Трамп ризикує опинитися у справжній ізоляції. І він йде у наступ, це його політичний стиль. Але не варто забувати, що такий підхід до Росії не поділяється ані американським Конгресом, ані навіть найближчими співробітниками президента США.

Неможливо без повернення Криму

Але не менш важливим є те, що така ініціатива не може знайти підтримки в інших учасників «Групи семи». Президента США підтримав тільки новий прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте. Але інші політики наголосили, що президент Росії не може з’явитися на саміті просто так, без поступок. І що цього не може відбутися без повернення Криму. А для Володимира Путіна Крим – це не питання, яке він має обговорювати із Заходом.

І, нарешті, треба поставити питання: а чи потрібне повернення до формату «Групи восьми» самому Володимиру Путіну. На перший погляд, це питання звучить парадоксально. Адже для російського президента участь у «Групі восьми» завжди була елементом престижу, доказом його важливої ролі у клубі світових лідерів.

Але подивимося на ситуацію реалістично. До 2014 року Путін дійсно був таким членом клубу, учасником дискусій, він не відчував себе в ізоляції. Але саме в ізоляції Путін опинився б зараз, якщо б відновився формат «Групи восьми». Саме тому його прес-секретар Дмитро Пєсков має рацію, коли говорить, що Росію сьогодні більше цікавить «двадцятка». Адже у «Групі двадцяти» у Росії більше союзників.

Саме тому повернення Росії у формат клубу найбільш розвинених країн світу не відбудеться, які б заяви навколо цього не звучали. «Групі семи» варто краще подбати про власну єдність і згоду. Без Путіна.є

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода

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