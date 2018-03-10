Чи потрапить Трамп у пастку Кіма? Експерти про ймовірну зустріч президентів США та Північної Кореї

Північна Корея пообіцяла зупинити випробовування ядерної зброї до нашої зустрічі, написав у себе в Твіттері Дональд Трамп.

«Північна Корея не робила ракетних випробувань з 28 листопада 2017–го року і пообіцяла не робити цього до наших зустрічей. Я вірю, що вони виконають свою обіцянку!» - таке повідомлення з’явилося у суботу на сторінці у Твіттері президента.

У четвер Білий дім оголосив, що Трамп прийняв запрошення північнокорейського лідера Кім Чен Ина зустрітися, аби обговорити ядерну програму країни. Ця зустріч, уточнив Білий дім, має відбутися до травня цього року. Кім передав запрошення через спеціального посланця Південної Кореї.

Кен Ґоз, директор Групи з міжнародних справ у Центрі з аналізу військово-морського флоту, привітав це оголошення, назвавши його «надзвичайним та історичним».

Александр Вершбоу, який служив послом США в Сеулі під час президенства Джорджа Буша, в інтерв’ю Корейській службі «Голосу Америки» сказав, що Трамп правильно зробив, прийнявши це запрошення.

Він додав, що пообіцявши утриматися від будь-яких випробувань до початку зустрічей, Пхеньян виконав вимоги Вашингтона.

Але той факт, що вже визначена приблизна дата – до травня – насторожила деяких експертів.

Серед них – Роберт Ейнгорн, який служив спеціальних радником з питань нерозповсюдження та контролю за озброєнням в адміністрації Барака Обами. На його думку, Трамп мав погодитися спочатку на зустріч на нижчому рівні, аби перевірити серйозність намірів Пхеньяна.

Високопосадовець в адміністрації Трампа захистив це рішення президента, прояснивши на умовах анонімності, що зустрічі на нижчому рівні вже мали місце і не дали результату в минулому. Саме через готовність до нестандартних кроків і обрали Трампа, додав він.

Трамп мав погодитися спочатку на зустріч на нижчому рівні, аби перевірити серйозність намірів Пхеньяну.

«Я побоюсь, що Трамп потрапить у пастку, яку розставила Північна Корея», - говорить старший науковий співробітник Атлантичної ради Роберт Меннінґ: «Зустріч має бути наприкінці процесу ядерного роззброєння, а не базуватися на довірі до Кіма, що він дійсно роззброїться».

Скотт Снайдер, старший науковий співробітник з корейських досліджень Ради з міжнародних відносин, вважає, що ймовірний саміт буде лише початком процесу, під час якого «Вашингтон та Пхеньян можуть спробувати вирішити питання, яке є значним викликом для США». Але він так само вважає, що зустріч Трампа з Кімом є передчасною. «З американської перспективи робота президента має бути завершальною частиною, а не початковою».

Втім, цьому оголошенню передували кілька дипломатичних кроків, які почалися з ініціативи Північної Кореї. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відправив на Олімпійські Ігри в Південну Корею свою сестру Кім Йо Джонг, яка передала президенту країни Мун Чже Іну листа із запрошенням в Пхеньян. Спеціальний представник Мун Чже Іна прибув в Пхеньян, де зустрівся з Кім Чен Ином. Вони погодилися провести саміт між двома Кореями наприкінці квітня.

У четвер ввечері було зроблено оголошення Білого дому про прийняття Дональдом Трампом запрошення зустрітися з лідером Північної Кореї. А в п’ятницю речниця Білого дому пояснила – це станеться лише за умов виконання Пхеньяном певних кроків на шляху до ядерного роззброєння.

«Ми не будемо мати зустрічей до тих пір, поки не побачимо конкретних дій, які відповідатимуть словам та риториці Північної Кореї».

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