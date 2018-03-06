Трамп про можливі переговори з КНДР: «Світ спостерігає і чекає!»

Президент Трамп вказав на «можливий прогрес» у переговорах з КНДР на тлі повідомлень Південної Кореї про готовність Пхеньяна сісти за стіл переговорів з США.

Про це американський президент написав у своєму Twitter.

«Можливий прогрес в переговорах з Північною Кореєю. Вперше за багато років всі причетні сторони докладають серйозні зусилля. Світ спостерігає і чекає! Це може бути фальшивою надією, але США готові вдатися до конкретних кроків в будь-якому напрямку!» - написав американський президент.

Як повідомлялося, Південна Корея каже, що КНДР погодилася ввести мораторій на ядерні та ракетні випробування, якщо США сядуть за стіл переговорів. Про це стало відомо після візиту високопоставленої делегації Південної Кореї до КНДР.

КНДР також пообіцяла не використовувати ядерну зброю проти Південної Кореї.

За планами, Північна і Південна Корейські держави проведуть свої перші за понад десять років зустрічі на вищому рівні в кінці квітня.

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