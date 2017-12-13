Президент Трамп підписав закон про заборону продукції «Лабораторії Касперського»

Цивільні і військові відомства федерального уряду не зможуть використовувати програмне забезпечення російської антивірусної фірми

Президент США Дональд Трамп у вівторок підписав закон, що забороняє використання продукції «Лабораторії Касперського» федеральним урядом. Підписання завершило багатомісячні зусилля з метою витіснення московської антивірусної фірми з федеральних відомств у зв’язку зі стурбованістю, що компанія вразлива на вплив Кремля.

Заборона є частиною ширшого законодавства про витрати на оборонну політику, підписаного Трампом, і підкріплює вересневу директиву адміністрації Трампа, відповідно до якої цивільні відомства повинні відмовитися від програмного забезпечення «Лабораторії Касперського» протягом 90 днів. Підписаний закон поширюється як на цивільні, так і військові мережі.

«Справа проти "Лабораторії Касперського"добре задокументована і вкрай тривожна. Цей закон потрібно було прийняти вже давно», – заявила сенатор-демократ Джин Шахін, яка очолила кампанію в Конгресі за видалення програм російської фірми з урядових комп’ютерів. Вона додала, що програмне забезпечення компанії являє «серйозний ризик» для національної безпеки США.

«Лабораторія Касперського» неодноразово заперечувала наявність зв’язків з будь-яким урядом і заявляла, що не допомагатиме ніякому уряду в сфері кібершпіонажу. У спробі розвіяти підозри компанія заявила в жовтні, що готова представити вихідний код свого програмного забезпечення та майбутні оновлення на перевірку незалежним експертам.

Представники США зустріли цей крок зі схваленням, але заявили, що його недостатньо.

У вівторок старший представник Міністерства внутрішньої безпеки з питань кібербезпеки Крістофер Кребс заявив журналістам, що майже всі урядові відомства повністю видалили продукти «Лабораторії Касперського» зі своїх мереж відповідно до вересневого розпорядження.

Офіційна відповідь компанії не містить інформації, яка може змінити думку адміністрації про «Лабораторію Касперського», заявив Кребс.

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