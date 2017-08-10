В Туреччині заарештоно 35 журналістів і працівників засобів масової інформації

Турецькі орган влади видали ордери на арешт 35 журналістів і працівників ЗМІ, запідозрених у зв’язках з мусульманським духівником, якого звинувачують у тому, що він планував торішню спробу державного перевороту.

Державне агентство новин Анадолу повідомило, що запідозрені особи користувалися додатками для обміну повідомленнями, яким надавали перевагу прихильники базованого у Сполучених Штатах Фетуллаха Гюлена для втримування зв’язків між ними. Агентство Анадолу заявило, що журналісти запідозрені у «членстві в терористичній організації».

Дев’ятеро людей арештовано в Стамбулі під час найновіших заходів проти журналістів, включно з Бураком Екічі, редактором опозиційної газети Birgun.

Асоціяція турецьких журналістів повідомила про закриття приблизно 150 видавництв та газет і що до 160 турецьких журналістів було ув’язнено з часу невдалої спроби державного перевороту у липні минулого року з метою усунення від влади президента Реджепа Таїпа Ердогана.

У результаті заходів проти учасників та ймовірних прихильників спроби державного перевороту до в’язниць запроторено 50 тисяч людей і праці позбавлено понад 100 тисяч державних службовців.

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