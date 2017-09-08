Туреччина дозволила німецьким законодавцям відвідати своїх військових на базі в Конья

Незважаючи на напруження у відносинах між Туреччиною і Німеччиною, Анкара дозволила сімом німецьким законодавцям відвідати німецьких військовослужбовців, які перебувають на базі НАТО в Конья. Протягом кількох місяців Туреччина забороняла такі відвідини, кажучи, що для цього не було відповідного клімату у взаємних відносинах.

Згідно з повідомленням, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ робив інтенсивні заходи, щоб німецьким законодавцям було дозволено відвідати військовослужбовців. Заборона вже спричинила те, що Берлін перевів в інше місце свої розвідувальні літаки, які брали участь в операціях проти бойовиків «Ісламської держави» з бази ВПС Інджирлік.

«Візит німецьких законодавців має важливе значення. Він усуває один з важливіших факторів непорозуміння у відносинах, згідно з Сінаном Ульгеном, науковцем-відвідувачем Інституту Карнеґі в Брюсселі. Проте і далі є ряд неврегульованих важливих проблем. Отже це допоможе, але це, само собою, не розв’язка перешкод, які ми бачимо».

Випадково чи ні, але в п’ятницю було звільнено другого німецького громадянина турецького походження, якого було затримано тиждень тому. Це була найсерйозніша ситуація у німецько-турецьких відносинах. Канцлер Анґела Меркель назвала їх політичними в’язнями.

Берлін твердить, що 12 німецьких громадян, включно з журналістами і активістами руху за права людини, перебувають в турецьких в’язницях з політичних мотивів з часу запровадження надзвичайного стану в результаті невдалої спроби державного перевороту. Анкара рішуче захищає їх затримання, кажучи, що її юридична система незалежна.

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