Турецькі жінки виступили за захист своїх прав

Сотні турецьких жінок пройшли походом вулицями найбільшого міста країни Стамбула, щоб висловити протест проти насильства і ворожнечі, з якими вони зустрічаються з боку чоловіків, що вимагають від жінок, щоб вони одягалися більш консервативно.

Похід під гаслом «Мій одяг – не ваша справа», розпочався в районі Кадікой в азійській частині міста. Жінки вигукували гасла і несли на вішалках шорти з бавовняної тканини як приклад одягу, який деякі чоловіки вважають неприйнятним.

«Ми не будемо слухатись, мовчати чи боятися». Ми переможемо шляхом опору, вигукував натовп, тримаючи транспаранти і прапори ЛГБТ у кольорах веселки.

Довгий час Стамбул вважався відносно ліберальним містом для жінок і геїв.

Однак критики кажуть, що президент Реджеп Таїп Ердоган і його виросла з ісламізму правляча партія не зацікавлені у поширенні прав для меншин, геїв і жінок та не терплять інакодумства.

Демонстранти кажуть, що збільшується кількість словесних і фізичних атак проти жінок з приводу їх одягу.

Молода жінка Асена Меліса Саглам розповіла, як під час одного з інцидентів у червні її атакував чоловік в автобусі з приводу того, що вона була у шортах під час священного місяця Рамадан. На відеозаписі інциденту видно, як нападник завдавав їй ударів, тоді як шофер бездіяльно дивився.

«Тобі не соромно бути так одягнутою під час Рамадану?» – киричав нападник.

Під час іншого інциденту Кайнан Каймакчі турбували на вулиці в Стамбулі, коли чоловік звинуватив її у тому, що вона провокативно одягається, кажучи, що вона повинна бути обережною, тому що привертає до себе увагу.

Ще інша жінка Айсегуль Терзі заявила, що її назвали сатаною за це, що була одягнута у шорти. Чоловік сказав їй, що жінки у шортах «повинні вмерти».

До походу приєдналися представники громади геїв і трансгендерних осіб, після того, як у червні органи влади заборонили провести прайд-парад.

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