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Світ

Міністри оборони США та Росії поговорили про Сирію - ЗМІ

Міністр оборони США Марк Еспер

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Міністр оборони РФ Сергій Шойгу провів телефонні переговори з міністром оборони США Марком Еспером. Про це у понеділок повідомила російська інформаційна агенція «РИА Новости» з посиланням на Міноборони Росії.

За даними агентства, переговори були ініційовані американською стороною. Як зазначає «Інтерфакс», в Міноборони Росії не уточнили жодних подробиць переговорів.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу (архівне фото)
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу (архівне фото)

Пентагон підтвердив, що Еспер поговорив з російським колегою, проте не надав жодних подробиць.

Як повідомляє журналіст каналу CNN Раян Брауні, два лідери обговорили розвиток ситуації у Сирії. Раніше президент США Дональд Трамп повідомив про відведення американських військ у північній Сирії, де має розпочатись військова операція військ Туреччини. Критики Трампа назвали рішення зрадою союзника США курдів.

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Російсько-американські відносини залишаються напруженими через розбіжності з низки питань, від України і Сирії до звинувачень Росії у втручанні в американські вибори.

Пентагон позначив протидію Росії та Китаю як центральний елемент стратегії національної оборони. Протягом 15 років до цього у пріоритеті США була боротьба з ісламістами.

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