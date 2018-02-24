Туреччина назвала «надзвичайно тривожним» рішення США про відкриття посольства в Єрусалимі

Рішення Сполучених Штатів про перенесення свого посольства з Тель-Авіва до Єрусалима у травні, а не наприкінці наступного року, як про це раніше було повідомлено, уряд Туреччини назвав «надзвичайно тривожним».

«Це рішення показує, що американська адмінінстрація наполягає на завданні шкоди основам миру своєю зневагою до міжнародних законів і резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Єрусалима», сказано в суботу в заяві Міністерства закордонних справ Туреччини.

Минулого місяця віце-президент Майк Пенс заявив в ізраїльському парламенті, що перенесення посольства станеться наприкінці 2019 року, але в п’ятницю Державний департамент заявив, що це станеться в травні, щоб співпало із 70 роковинами проголошення незалежності Ізраїлю.

Президент Дональд Трамп повідомив про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю ще в грудні. Це розлютило арабських друзів Сполучених Штатів і палестинців, які хочуть, щоб східна частина міста була столицею їх майбутньої держави.

«Туреччина і далі намагатиметься захищати законні права палестинської громадськості… від цього тривожного рішення Сполучених Штатів, заявило турецьке міністерство. А палестинське керівництво заявило в п’ятницю, що перенесення посольства на рік раніше, ніж первісно планувалося, це провокація, скерована проти арабів».

Єрусалим вважають святим містом як християни, так і юдеї та мусульмани, і він перебуває в центрі ізраїльсько-палестинського конфлікту.

Цей крок лише додатково внесе напруження у відносини між Сполучені Штати і Туреччину, які вже напруженні з приводу кількох питань, включно з наступальною операцією турецьких військ проти курдських збройних формувань, що користуються підтримкою з боку Сполучених Штатів.

Сполучені Штати – єдина країна, яка визнала Єрусалим столицею Ізраїлю. Це рішення внесло розбіжності у відносини з Європейським Союзом з приводу мирних зусиль на Близькому Сході.

Дивіться також: Третя Ракетка світу Еліна Світоліна: ексклюзивне інтерв’ю