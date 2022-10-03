Уряди багатьох країн викликають або висилають послів РФ у відповідь на незаконну анексію українських територій  

Європейські країни роблять нові дипломатичні кроки щодо РФ у відповідь на так звані референдуми та незаконну анексію Росією окупованих українських територій.

Міністерство закордонних справ Литви в понеділок оголосило персоною нон ґрата головного російського дипломата в країні.

"(Його)останні дії та заяви несумісні зі статусом дипломата, і повинні розглядатися як втручання у внутрішні справи країни перебування", - йдеться в заяві МЗС Литви, повідомляє Reuters.

Тим часом Німеччина, Італія, Австрія, Данія та Бельгія викликали російських послів у координації дій з зовнішньополітичною агенцією ЄС (European External Action Service), пише MSN із посиланням на німецьку агенцію DPA.

Раніше "Голос Америки" повідомляв, що Фінляндія і Польща викликали послів Росії у своїх країнах, щоб засудити спробу Москви незаконно анексувати ще чотири українські регіони, "що є кричущим порушенням суверенітету України, територіальної цілісності та Статуту ООН".

Заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач 3 жовтня повідомив TVN24, що, ймовірно, будуть проведені подальші зустрічі по всій Європі, щоб "висловити цю позицію", хоча він поки не очікує оголошення російського посла персоною нон ґрата.

"Ми обговорюємо такі рішення з нашими союзниками по ЄС і НАТО. І якщо ми спільно з усіма [нашими] європейськими і євроатлантичними союзниками прийдемо до висновку, що такі кроки будуть потрібні і вигідні, то ми їх зробимо", – додав Пшидач.

При цьому, як повідомляє Sky News, українська громада закликає уряд Австралії видворити російського посла у країні за висловлювання про те, що австралійцям "промили мізки".

Міністерство закордонних справ Чехії закликало чеських громадян якнайшвидше покинути Росію через "погіршення безпеки" в Росії для громадян країн Євросоюзу і НАТО.

"У зв’язку з оголошенням [російською владою] часткової військової мобілізації громадянам Чехії, які також мають російське громадянство, слід пам’ятати, що, перебуваючи на території Російської Федерації, вони сприймаються російською владою насамперед як громадяни Російської Федерації, і посольство Чехії в Москві не може забезпечити їм належний повний консульський захист", – йдеться в заяві.

У вересні залишити Росію, "поки є можливість", своїх громадян закликали США.

3 жовтня Державна дума Росії ухвалила закон про "прийняття", а фактично анексію частково окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької і Луганської областей "до складу" РФ.

Україна і держави Заходу засудили такі незаконні дії Кремля та оголосили про нові санкції проти РФ.

Нещодавно до країн, які не визнають російську анексію, приєднались Камбоджія та Катар, яких вважають союзними до Китаю країнами.

У статті використано матеріали Reuters, "Радіо Свобода", MSN, DPA, Sky News, Cambodianess

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