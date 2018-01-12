Угода Україна-ЄС може стати прикладом для Brexit - FT

Географічно, Великобританія та Україна знаходяться в різних кінцях Європи, однак, у відносинах з ЄС можуть мати багато спільного, йдеться в статті Financial Times.

Можливо, варіант тісного партнерства, передбачений в Угоді про асоціацію ЄС та України від 2014 року, може підійти для Великобританії, розмірковує видання.

В своєму дослідженні угоди України та ЄС, Еріка Шишчак з дослідницької установи UK Trade Policy Observatory наголошує на позитивних сторонах угоди між Україною та ЄС.

Наприклад, угода України та ЄС не передбачає членства в спільному ринку ЄС та митному союзі, однак включає значний доступ до товарів та послуг, сприяє співпраці між митницями. Угода вимагає взаємодії в правилах конкуренції, державній допомозі та державних закупівлях.

Також передбачається тісна співпраця з закордонної, оборонної політики та політики в сфері безпеки, йдеться в статті.

Угода не передбачає вільного руху населення - засадничого принципу членства в ЄС, однак, наголошує на лібералізації візового режиму та права на роботу.

Дослідниця переконана, що такий формат може стати в нагоді Великобританії, адже неконтрольована міграція до Великобританії була важливим питанням референдуму 2016 року.

В угоді не йдеться про повне членство України. Це – надзвичайно розчаровує проєвропейських реформаторів в Києві. Однак, саме це може зацікавити Великобританію.

Після Brexit не варто вважати, що нова угода стане шляхом реінтеграції Великобританії до ЄС. Для проєвропейсько налаштованих громадян, угода надає значні переваги посиленню інституційних та економічних зв’язків з ЄС, йдеться в статті.

Зараз багато хто розглядає моделі Норвегії та Канади, або їх варіанти для Brexit. Норвегія має тісні стосунки з ЄС на основі членства в єдиному ринку. Канада має менш тісну співпрацю на основі торговельної угоди.

В той же час, більша інтеграція Європи може означати, що для таких країн, як Великобританія, Україна та Туреччина найбільш зручно мати тісну асоціацію з ЄС, однак бути поза ЄС, зазначає видання.

Звичайно, угода в стилі України не буде повністю спрацьовувати для Великобританії, наприклад, в сфері верховенства європейського права і провідної ролі Європейського суду. Для вирішення комерційних та регуляторних суперечок, угода ЄС та України передбачає наявність панелі експертів з обох сторін. На практиці, рішення приймає Європейський суд, пише видання.

"Арбітражна панель, яка визнає рівноправне партнерство Великобританії та ЄС має бути кращим підходом для Великобританії", - стверджує Еріка Шишчак.

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