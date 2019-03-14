Британські парламентарі обговорюють можливість відкладення “Брекзиту”

Депутати британського парламенту у четвер дебатуватимуть і голосуватимуть щодо пропозиції звернутися до європейських партнерів із проханням відкласти дату виходу Великої Британії з ЄС, яка зараз припадає на 29 березня.

Опоненти ідеї відкладення вказують, що у Лондоні нема згоди навіть стосовно того, на який термін відкладати дату і навіщо потрібен додатковий час.

Приготування до “Брекзиту” загрузли у суперечках політиків у Лондоні щодо того, як саме втілювати рішення референдуму 2016 року про припинення членства країни у Євросоюзі.

У середу парламентарі проголосували за постанову (що має декларативну силу), яка проголошує, що Британія не може виходити з Євросоюзу, якщо цей процес не прописаний угодою з ЄС.

Але перед тим у вівторок депутати ще більшою перевагою голосів вже вдруге відхилили дещо змінений варіант угоди, яку представники британського уряду опрацьовували з Євросоюзом упродовж майже двох років.

Прем’єр-міністр Тереза Мей невтомно доводить, що попри застереження опонентів до окремих положень тієї угоди, документ є найкращим і єдиним, який дозволяє країні втілити рішення референдуму.

Мей натякає, що планує втретє винести свою угоду на парламентське голосування.

Представники Європейського Союзу раніше дали зрозуміти, що можуть погодитися на прохання Британії про відкладення дати “Брекзиту”, якщо Лондон подасть чіткі аргументи причин такого кроку, як наприклад, приготування до можливого повторного референдуму з цього питання.

Також у Брюсселі заявляють, що існуюча угода, яку британський парламент вже двічі відмовився ратифікувати, є найкращим компромісом, який може запропонувати ЄС.

У Євросоюзі також оголосили про активізацію приготувань до можливого британського виходу з ЄС без угоди, що означатиме потребу термінового узгодження величезної кількості правил та регуляцій про торгівлю й інші аспекти відносин між Британією і майже трьома десятками країн Європи.

Низка великих компаній, зокрема транснаціональні автомобілебудівні велетні, заявили, що припинення членства Британії в ЄС без угоди, тобто фактичний розрив налагоджених відносин, стане болісним ударом для економіки.

Тим часом лондонські прихильники такого розриву кажуть, що труднощі від “жорсткого Брекзиту” будуть тимчасові, що торгівля може тривати на основі правил СОТ, і що нові угоди з Євросоюзом та з іншими країнами, виписані з чистого аркуша, будуть кращими для майбутнього країни.

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