До Брекзиту залишилось 30 днів, і Джонсон каже, що має план угоди з ЄС

Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон каже, що його уряд подасть Європейському Союзу конкретні пропозиції для нової угоди про умови припинення членства країни в ЄС 31 жовтня.

Джонсон наполягає, що зробить усе можливе, щоб ще одного відкладення дати Брекзиту не було.

"Ми зробимо дуже гарну пропозицію і офіційно подамо її дуже скоро", - сказав Борис Джонсон британському телебаченню, не подавши подробиць.

Британський парламент кількаразово відхилив ратифікацію попереднього варіанту угоди з Євросоюзом, яку минулий уряд Терези Мей майже два роки опрацьовував та узгоджував з Брюсселем.

Борис Джонсон обіцяє знайти краще вирішення однієї з найскладніших проблем - питання кордону між Північною Ірландією, що є регіоном Сполученого Королівства та Ірландською республікою, яка є членом ЄС.



Членство обидвох країн у Євросоюзі упродовж багатьох років гарантувало фактичну відсутність кордону, що розділяв Ірландію та був однією з болісних проблем під час тривалого збройного конфлікту в Ольстері.

Європейський Союз та Велика Британія у принципі погоджуються, щоб Брекзит не створив нових перешкод і не поставив під загрозу мирне врегулювання в Північній Ірландії.

Суперечність полягає у тому, що ЄС називає неможливими жодні компроміси, які б ставили під загрозу інтереси спільного європейського ринку 27 країн.

Тому, якщо Британія полишає спільний європейський ринок та з митного союзу, то вони повинні бути розмежовані.

Північна Ірландія унаслідок Брекзиту буде єдиним регіоном Сполученого Королівства, який матиме з Євросоюзом великий кордон на суходолі.

Серед пропозицій для вирішення проблеми розмежування були ідеї залишити Північну Ірландію у складі європейського спільного ринку, але проти цього заперечують ті, хто називає це економічним відокремлення регіону і зазіханням на територіальну цілісність країни.

Інші пропозиції передбачають проводити контроль перевезень між Північною Ірландією та Ірландською республікою так, щоб він були невидимими. Зокрема пропонують влаштувати контрольні пункти для вантажів за кілька кілометрів до самого кордону.

На узгодження і ратифікацію угоди про Брекзит між Лондоном та Брюсселем залишається дуже мало часу, оскільки вона мала б бути затверджена на рівні ЄС, можливо під час саміту Євросоюзу 17-18 жовтня, а також у британському парламенті.

Британські парламентарі ухвалили спеціальну постанову, яка забороняє уряду самочинно припиняти членство країни в ЄС без угоди з Брюсселем і у разі відсутності угоди вимагає відкладення Брекзиту, але Борис Джонсон заявляє, що припинить членство країни у Євросоюзі саме 31 жовтня з угодою або без неї.

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