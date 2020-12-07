Британія, Росія кажуть про початок масових щеплень від коронавірусу на тлі зростання COVID-19

Керівництво британської Національної системи охорони здоров’я оголосило початок цього тижня програми щеплення населення від COVID-19 після того, як Велика Британія стала першою західною країною, де видали дозвіл на застосування нової вакцини компаній Pfizer/BioNTech.

Передбачають, що упродовж цього тижня Британія матиме 800 000 доз вакцини, яку везуть з виробництв у Бельгії в холодильниках, здатних підтримувати температуру нижче -70 градусів за Цельсієм.

Через особливі вимоги щодо зберігання препарат триматимуть у лікарнях зі спеціальним устаткуванням і щеплення першими отримуватимуть працівники системи охорони здоров’я, а також люди похилого віку.

У США очікують, що цього тижня буде оголошене рішення стосовно дозволу на використання вакцини Pfizer/BioNTech, а до кінця місяця це зробить Європейський Союз.

Дозволи на використання у західних країнах також очікують вакцини від коронавірусу, які розробили компанії AstraZeneca і Moderna.

На стадії розробок перебуває ще низка інших вакцин, які можуть допомогти покласти край пандемії COVID-19.

Всесвітня організація охорони здоров’я вважає, що для досягнення колективного імунітету необхідно вакцинувати принаймні 65-70% населення.

Урядовці та фахівці застерігають, що процес імунізації забере багато місяців і тому упродовж цієї зими коронавірус залишатиметься великою проблемою і загрозою для людей.

Кампанії щеплення вже проводять в деяких місцях в Росії, а також в Китаї.

Російська вакцина “Спутнік V” отримала термінову ліцензію в тій країні ще у серпні, але офіційно препарат перебуває на стадії випробування.

Мер Москви минулими вихідними оголосив план вакцинувати 7 мільйонів з приблизно 13-мільйонного населення російської столиці.

Але з Росії повідомляють, що виробники до кінця цього року зможуть забезпечити лише близько 2 мільйонів доз вакцини.

Тим часом у неділю Росія зареєструвала новий рекорд у зростанні кількості виявлених випадків COVID-19 за день.

Росія перебуває на четвертому місці у світі за кількістю виявлених заражених після США, Індії та Бразилії.

Україна - на шістнадцятому місці у цьому списку.

Український уряд не має контрактів на закупівлю вакцин від коронавірусу у виробників, але сподівається отримати кілька мільйонів доз у межах міжнародної програми ВООЗ можливо навесні, або влітку наступного року.

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