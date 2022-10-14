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ВООЗ очікує новий потік біженців з України та 2-3 млн внутрішніх переселенців
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ВООЗ зафіксувала принаймні 620 атак на українські медичні установи. Про це заявив директор Європейського відділення ВООЗ Ганс Клюге. За його словами, зараз організація підтримує 150 медичних установ в Україні.
Клюге попередив, що зима ускладнить виживання українців, які перебувають у зоні бойових дій: "Занадто багато людей в Україні живуть нестабільно, переїжджають з місця на місце, живуть у неякісних будівлях або без доступу до опалення".
"Руйнування будинків і відсутність доступу до палива чи електроенергії через пошкоджену інфраструктуру може стати питанням життя чи смерті, якщо люди не зможуть обігріти свої будинки", - сказав посадовець і додав, що за даними українського уряду від початку повномасштабної війни було пошкоджено чи зруйновано 800 тисяч будинків.
Клюге попередив про те, що із наближенням зими з огляду на зруйновану медичну та цивільну інфраструктуру ситуація у галузі охорони здоров'я України може загостритись іще більше.
"Виклики в зимовий період і нещодавня ескалація бойових дій можуть призвести до значного внутрішнього переміщення осіб", - сказав Клюге. Він додав, що за оцінками ВООЗ, два-три мільйона українців змушені будуть переміщуватись всередині країни, а також очікується "черговий потік біженців до сусідніх країн".
"Отже, буде ще більше навантаження на медичні служби як в Україні, так і в країнах, що приймають біженців", - зазначив представник ВООЗ.
Без необхідних умов взимку українці ризикують отримати обмороження, переохолодження, пневмонію, інсульти та інфаркти, підвищується й ризик поширення респіраторних захворювань, таких як коронавірус, сказав Клюге і додав: "Останні економічні аналізи Світового банку свідчать про те, що війна може підштовхнути 60 відсотків населення за межу бідності".
На початку вересня в ООН повідомляли, що кількість українських біженців, зареєстрованих у Європі, перевищила 7 мільйонів осіб. Заступниця генерального секретаря ООН з політичних та миротворчих питань Розмарі Дікарло тоді заявила, що ООН "вкрай стурбована відсутністю доступу до українців, які проживають на територіях, що не підконтрольні уряду України".
Окремо в організації відзначили складну ситуацію із психічним здоров'ям в Україні: "Десять мільйонів людей [...] - під ризиком психічних розладів, включаючи гострий стрес, тривогу, депресію, зловживання психоактивними речовинами та посттравматичний стресовий розлад".
Раніше "Голос Америки" повідомляв, що перша леді України Олена Зеленська заявила про те, що наслідки російської повномасштабної агресії на психічне здоров'я українців можуть тривати роками й десятиліттями.
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Україні потрібно перемогти. "Звір зараз у дуже вразливому стані", - міністр закордонних справ Естонії
Цього тижня у парламент Естонії внесли проект резолюції, який визнає Росію країною-спонсором тероризму. Також Естонія була однією з перших країн, які визнали дії Росії в Україні геноцидом, а 13 жовтня влада Естонії схвалила новий пакет військової допомоги для України, включно із зимовим спорядженням, обладнанням і боєприпасами.
Про підтримку України Естонією, ядерний шантаж Росії та майбутнє України в НАТО журналістка грузинської служби Голосу Америки Екатеріне Маґалдадзе поговорила із міністром закордонних справ Естонії Урмасом Рейнсалу.
Екатеріне Маґалдадзе: Росія протягом 7 місяців використовувала ядерні погрози. Зараз Путін заявляє, що він не блефує і готовий захищати "власні території". Що ці погрози означають для України, для Росії і для Заходу? Як вони змінюють ситуацію? Чи можуть ці погрози вплинути на єдність Заходу?
Путін демонструє, що він може вдатись до ядерного терору, а також вдарити по цивільних ядерних цілях, які знаходяться на українській землі.Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу
Урмас Рейнсалу: Я сподіваюсь, що ні. Якщо якась країна із західної спільноти вирішить здатись через ці ядерні погрози, це означатиме, що ми зітнулись із великою проблемою. Думаю, що Путін продовжить йти на ескалацію – незалежно від того, чи будуть це ядерні навчання, які ми вже бачили, чи якісь новини про маневрування ядерним обладнанням чи заяви про припинення торгівлі. Він також намагається взяти в заручники Запорізьку атомну електростанцію, демонструючи, що він може вдатись до ядерного терору, а також вдарити по цивільних ядерних цілях, які знаходяться на українській землі.
Отже, головне завдання його блефу – перетворення війни, принаймні частково, на ядерний конфлікт з боку Росії. Думаю, що Сполучені Штати дали сильну та чітку відповідь. Це стримування Росії і чітке повідомлення, що ціна для Путіна буде смертельною, якщо він перетне межу.
ЕМ: Президент Росії анонсував незаконну анексію чотирьох українських регіонів, включно із територіями, які Москва навіть фізично не контролює. Чому, на вашу думку, він оголосив цю незаконну анексію і часткову мобілізацію саме зараз? Чи пов’язано це із успіхами українського контрнаступу? Чи можна назвати це ще однією ескалацією із Заходом?
УР: Я думаю, що це пов’язано із дуже успішним і хоробрим контрнаступом українських військ. Саме тому Путін хоче використати цей важіль впливу для гібридного наступу і починає із залякування своїми ядерними потужностями. По-друге, він нагнітає конфлікт в зоні Європейського Союзу і НАТО, значно далі від своїх кордонів. Ми бачили це на прикладі вибухів газопроводів Nord Stream. По-третє, Путін також намагається використовувати енергетичну зброю, і планета зараз стикається із глобальною енергетичною війною.
ЕМ: Після спроби Росії незаконно анексувати українські землі і залякувань ядерною зброєю Україна подала заявку на членство в НАТО. Що залишається на столі перемовин?
УР: Зі стратегічної точки зору, думаю, що Путін зараз програє битву, і це означає, що Захід має донести чітке повідомлення, що ми збираємось збільшити ціну, яку заплатить режим Путіна.
На мою думку, для цього є кілька опцій. По-перше, це посилення санкцій, і ми бачили, що Європейський Союз тільки що прийняв восьмий пакет санкцій. По-друге, подальше збільшення поставок важкого озброєння Україні. Я вітаю нещодавні рішення Сполучених Штатів і закликаю всі країни Альянсу або інші дружні країни вийти на новий рівень підтримки зброєю. Є величезна кількість запасів зброї, яку треба доставити в Україну.
ЕМ: Естонія – одна із країн, які підтримують членство України в НАТО. Ви також заявляли, що не йдеться про те, чи стане Україна членом НАТО, а про те, коли це станеться і за яких обставин. Як, на вашу думку, цей процес буде розвиватись?
УР: Я сподіваюсь, що це приведе Україну до НАТО. Є рішення, яке приймалось 14 років тому, коли в Бухаресті лідери НАТО чітко заявили, що Грузія та Україна стануть членами НАТО. І я сподіваюсь, що лідери НАТО найближчим часом обговорять це, а також дадуть зелене світло для подальших кроків на цьому шляху.
Немає альтернативи збільшенню підтримки у всіх напрямках. Звір зараз знаходиться у дуже крихкій ситуації.Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу
Звичайно, всі розуміють, включно із Україною та всіма сторонами, що, перш за все, це шлях до поліпшення. По-друге, Україна не стане членом НАТО завтра. Коли Україна подала заявку, прецедент приєднання Фінляндії та Швеції продемонстрував, що не обов’язково просто механічно слідувати плану щодо членства, процес можна полегшити за рахунок покращення умов. Думаю, що це вагомий аргумент для розгляду.
ЕМ: Росія використовує енергію, дезінформацію та інші гібридні ресурси, щоб вплинути на суспільну думку на Заході. Чи зможуть підвищені ціни, енергетична криза та інші проблеми вплинути на громадську думку, а також на підтримку Заходом України?
УР: Нам не потрібно боятись і нас не обдурити. Ми мусимо розуміти, що зараз не існує альтернативи. З нашої точки зору, з точки зору країн Балтії та всіх волелюбних країн, Україні потрібно перемогти, а Росії потрібно програти. Також важливо встановити, визначити, як Росія програє цю війну. Звичайно, Росія має відмовитись від усіх територіальних анексій та окупацій, які вони здійснили проти України. Це також буде кінцем режиму Путіна, його падінням.
Росія має відмовитись від усіх територіальних анексій та окупацій, які вони здійснили проти України. Це також буде кінцем режиму Путіна, його падінням.Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу
Чи наважились би в Європі спокійно спати у ліжках, якби це був заморожений конфлікт, або якби Путін переміг? Ні, це неможливо. Ми би не змогли в майбутньому дивитись у дзеркало, тому що нам буде соромно, що ми не змогли захистити свободу, одну країну.
Тому, думаю, що немає альтернативи збільшенню підтримки у всіх напрямках. Звір зараз у дуже вразливому стані. Згадаймо, як Радянський Союз розвалився дуже швидко як дуже централізована організація. Це може статись дуже швидко. На Землі є місце, яке чекає на Путіна та його поплічників - це трибунал.
ЕМ: Парламент Естонії хоче офіційно визнати Росію державою, що підтримує тероризм. Що це означатиме політично, дипломатично та на практичному рівні?
УР: Думаю, що боротьба із злом починається, коли є мужність правдиво і об’єктивно оцінити те, що відбувається. Ще на початку квітня парламент Естонії був першим парламентом у світі, який визнав цю війну геноцидом проти народу та державності України. І я закликаю всі країни визнати це. По-друге, я вважаю, що в діях Росії є терористичний намір. Це те, що вони роблять по всьому світу, фінансуючи армії ставленників. Вони використовують терористичні ядерні погрози. Естонський суд також визнав маріонеткові Донецьку і Луганську так звані "республіки" терористичними організаціями. Тому я закликаю всі країни світи чітко назвати своїм іменем те, що відбувається.
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- Голос Америки
Білий дім не бачить ознак готовності РФ використати ядерну зброю чи підготовки наступу Білорусі в Україні
У Білому домі не бачать "жодних ознак того, що Путін ухвалив рішення застосувати зброю масового знищення або тактичну чи іншу ядерну зброю", - про це в ексклюзивному інтерв'ю "Голосу Америки" заявив Джон Кірбі, координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США.
"Ми не бачимо жодних ознак того, що його збройні сили готуються до такого використання. І я б лише додав, що ми також наразі не бачимо нічого, що дало б нам підстави змінити нашу стратегічну позицію", - сказав Кірбі. За його словами, у Вашингтоні також не бачать ознак, "що білоруські війська готуються наступати або зроблять це".
"Очевидно, ми стежимо за тим, наскільки це можливо. Я не хочу забігати наперед чи спекулювати щодо того, що це може означати. Зрозуміло, що будь-які додаткові війська в Україні під командуванням російських лідерів викличуть занепокоєння, але цього наразі немає", - підсумував він.
"Дії пана Путіна явно не є діями впевненого лідера; лідера, який відчуває впевненість у тому, як ведеться ця війна. Це брутально. Це криваво. Це потворно. І, як сказав президент [США Джо Байден], ідеться, зокрема, про воєнні злочини і звірства. Путін навмисне переслідує цивільні цілі і намагається вбивати українських цивільних, не кажучи вже про їхніх солдатів, і він намагається вселити в них страх. Але це має протилежний ефект, - сказав Кірбі. - Він допоміг об’єднати НАТО. Він посилив рішучість міжнародної спільноти, і він абсолютно не вселив страх у серця українського народу. Ви могли бачити, як вони співали у метро після терактів на вихідних, вони виходили на вулиці. Вони сміливі. Вони здібні. Вони рішучі".
Високопосадовець зазначив, що Сполучені Штати із союзниками та партнерами по всьому світі продовжуватимуть надавати безпекову допомогу збройним силам України, "аби вони могли захистити себе" від повномасштабної війни Росії, яку там продовжують називати "спецоперацією".
"І цього тижня засідання контактної групи у Брюсселі було чудовим прикладом того, що ми не бачимо нічого, окрім єдності і рішучості наших союзників і партнерів, не лише в Європі, а також у країнах по всьому світу, робити все, що вони можуть, аби підтримати Україну. І це продовжується", - сказав Кірбі.
Тим часом агенція Reuters із посиланням на два джерела в американському уряді повідомляє, що наступний пакет допомоги США для України сягатиме 725 мільйонів доларів і передбачатиме зброю та транспортні засоби, але не включатиме "значні" нові види озброєння або засоби протиповітряної оборони.
У Кремлі заявляли, що постачання Києву озброєнь робить "конфлікт" "максимально болючим" для України.
Напередодні "Голос Америки" повідомляв, що НАТО має намір доставити Україні обладнання для захисту від дронів, Велика Британія поставить Україні зенітні ракети Amraam для систем протиповітряної оборони NASAMS, а Франція продовжить надання Києву гаубиць Caesar, радарів та засобів ППО.
Зґвалтування - це "явно воєнна стратегія" Росії в Україні - представниця ООН
Зґвалтування та сексуальне насильство, до яких вдаються російські військовики в Україні, є частиною "воєнної стратегії" РФ, про це в інтерв'ю агенції AFP заявила спеціальна представниця генсека ООН з питань сексуального насильства у конфліктах Праміла Паттен. За її словами, у росіян це "навмисна тактика з дегуманізації жертв".
На запитання журналіста, чи використовується зґвалтування як інструмент зброї під час війни в Україні, вона відповіла: "Там є усі ознаки цього".
"Коли жінок утримують цілими днями і ґвалтують, коли починають ґвалтувати маленьких хлопчиків і чоловіків, коли ти бачиш генітальні обрізання, коли чуєш, як жінки свідчать про російських солдатів, які мають із собою віагру, це явно воєнна стратегія", - сказала представниця ООН.
"І коли жертви розповідають, що було сказано (військовиками - ред.) під час зґвалтування, це явно навмисна тактика дегуманізації жертви", - додала Праміла Паттен.
За словами Паттен, "згідно із зібраними свідченнями, вік жертв сексуального насильства складає від 4 до 82 років". Вона додала, що жертвами є здебільшого жінки та дівчата, але також ґвалтують чоловіків та хлопчиків.
Наприкінці вересня в ООН оприлюднили звіт, де йшлося про підтвердження "понад сотні випадків" зґвалтувань або сексуальних насильств в Україні з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в лютому цього року.
Тоді, як писав "Голос Америки", голова слідчого органу, уповноваженого ООН, заявив, що Росія вчиняє дії, що "можуть бути кваліфіковані як воєнні злочини". Зокрема, він назвав позасудові страти, зґвалтування, тортури, відсутність їжі, води та медичної допомоги, а також ув’язнення дітей на окупованих територіях в Україні.
Росія відкидає звинувачення з боку української влади та міжнародних слідчих у злочинах проти людяності.
Як у Вашингтоні координують економічну допомогу Україні – новини з МВФ та Світового Банку. Відео
У четвер, 13 жовтня, Україна отримала 1,3 млрд дол від МВФ, а президент Світового банку Девід Мальпасс оголосив, що банк перерахує Україні 530 млн дол коштів від Британії та Данії. Про те, як у Вашингтоні координують допомогу Україні – розказує Оксана Бедратенко.
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